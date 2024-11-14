Steam, Windows 7/8 kullanıcılarına desteği sona erdirdi! Artık yeni işletim sistemleri şart

14 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:41

Valve, Steam'in Windows 7, Windows 8 ve macOS 10.14 Mojave gibi eski işletim sistemlerinde artık çalışmayacağını duyurdu. Kullanıcıların Steam’i sorunsuz kullanabilmesi için en az Windows 10 veya macOS 10.15 Catalina sürümüne geçiş yapmaları gerekiyor.

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Popüler oyun platformu Steam, eski Windows ve macOS sürümlerine desteği sona erdirdiğini duyurdu. Valve tarafından yapılan açıklamaya göre Steam istemcisi artık Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerinde çalışmayacak. Aynı zamanda macOS kullanıcıları için de 10.13 High Sierra ve 10.14 Mojave sürümlerine verilen destek sona erdi.

STEAM, WİNDOWS 7 VE 8'DE ÇALIŞMAYACAK

Artık Steam'i sorunsuz bir şekilde kullanmak isteyen kullanıcılar, en az Windows 10 ya da macOS 10.15 Catalina sürümüne sahip olmak zorunda kalacaklar. Valve'ın bu hamlesinin ardında ise eski işletim sistemlerinin güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale gelmesi yattığını belirtmekte yarar var.

Steam'in 2024 yılı itibarıyla kullanıcı verilerine göre, platformun yüzde 0,28'i hâlâ Windows 7 kullanırken, en popüler işletim sistemi tüzde 48,80 ile Windows 11. Windows 10 ise yüzde 47,46'lık kullanıcı oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla bu verilere dayanarak, alınan kararın az sayıda kullanıcıyı etkileyeceğini söylemek mümkün.

VALVE, TOPU GOOGLE'A ATTI

Valve'ın konuyla alakalı yaptığı açıklamaya göre Steam desteğini kesme kararının sebebi, platformun çekirdek işlevlerinde kullanılan yerleşik Google Chrome sürümünün artık eski Windows versiyonlarında çalışmayı durdurması. Öte tarafta ise Chrome'un genel kullanıcı sürümü ve Firefox, Brave, Opera gibi tarayıcılar halen eski işletim sistemlerinde çalışmaya devam ediyor.