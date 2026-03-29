Steam’da oyun fiyatları düşecek mi? Türkiye’de Steam için yeni dönem

Steam, 2023 yılının sonlarında Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde yerel para birimi üzerinden fiyatlandırma uygulamasını sonlandırarak bu bölgeleri ABD Doları (MENA-USD) bazlı fiyat sistemine geçirmişti. Söz konusu değişiklik, Türk oyuncular açısından oyun fiyatlarında ciddi artışlara neden olmuş, birçok popüler yapım küresel dolar fiyatlarına endekslendiği için erişimi zor hale gelmişti. Bu gelişme, yerel oyuncu topluluğunda geniş çaplı bir memnuniyetsizlik doğurmuştu.

Özetle

YENİ FİYAT ÖNERİ SİSTEMİ

Valve, 28 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada geliştiricilere oyunlarını 37 farklı para birimi ve 4 ayrı bölge grubunda fiyatlandırma konusunda destek sağlayacak güncellenmiş dönüşüm verileri ile iki yeni dönüştürme yöntemi sunduğunu duyurdu. Bu model, geliştiricilerin fiyat belirleme süreçlerinde daha bilinçli tercihler yapmalarını amaçlıyor. Artık geliştiricilere üç ayrı fiyatlandırma senaryosu sunuluyor:

Döviz Kuru Dönüştürme (Exchange Rate Conversion): Bu yöntem, ilgili andaki basit döviz kurunu esas alır.

Satın Alma Gücü Dönüştürme (Purchasing Power Conversion): Bu model, belirli bir ülke ya da bölgedeki tüketicilerin ortalama satın alma kapasitesine ilişkin kamuya açık verileri temel alır.

Çok Değişkenli Dönüştürme (Multi-variable Conversion): Bu yaklaşım, yerel satın alma gücü, benzer eğlence ürünlerinin öngörülen maliyeti ve döviz kuru dahil olmak üzere her para birimi için birden fazla veri kaynağını dikkate alır. Bu yöntem, daha önce fiyatlandırma aracında sunulan modele en yakın seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Bu sistem kapsamında 70 dolarlık bir oyun için satın alma gücü odaklı öneri 16,75 dolar seviyesine (yaklaşık 550 TL) kadar gerileyebilirken, çok değişkenli dönüştürme modeliyle 31,99 dolarlık (yaklaşık 1.050 TL) bir tavsiye fiyat gündeme gelebiliyor. Bu tutarlar, mevcut kur bazlı yaklaşık 2.300 TL’lik fiyatlarla karşılaştırıldığında belirgin ölçüde daha erişilebilir seviyeler sunuyor.

STEAM’DA OYUN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Valve’ın attığı bu adım, Türkiye’deki oyuncular açısından oyun fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi ihtimalini barındırıyor. Yeni model, geliştiricilere yalnızca döviz kuruna bağlı kalmadan yerel ekonomik şartları ve eğlence harcama alışkanlıklarını dikkate alarak daha dengeli fiyatlar belirleme imkânı tanıyor. Bununla birlikte nihai fiyat belirleme yetkisi halen geliştiricilere ait bulunuyor. Valve, fiyatları doğrudan kendisinin değiştirmediğini, yalnızca geliştiricilere daha gelişmiş araçlar sunduğunu vurguluyor.