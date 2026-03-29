Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Steam’da oyun fiyatları düşecek mi? Türkiye’de Steam için yeni dönem

Steam, Türkiye’deki oyuncular için oyun fiyatlandırma politikasında kayda değer bir revizyona giderek yerel satın alma gücünü ve diğer eğlence harcamalarını dikkate alan yeni bir fiyat öneri modeli devreye aldı. Bu adım, 2023’ün son döneminde Türkiye’nin yerel fiyatlandırma havuzundan çıkarılıp MENA-USD bölgesine dahil edilmesi sonrasında yükselen oyun fiyatlarına yönelik bir çözüm arayışı olarak değerlendiriliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Steam'da oyun fiyatları düşecek mi? Türkiye'de Steam için yeni dönem
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
17:32
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
17:32

, 2023 yılının sonlarında Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde yerel para birimi üzerinden fiyatlandırma uygulamasını sonlandırarak bu bölgeleri ABD Doları (MENA-USD) bazlı fiyat sistemine geçirmişti. Söz konusu değişiklik, Türk oyuncular açısından oyun fiyatlarında ciddi artışlara neden olmuş, birçok popüler yapım küresel dolar fiyatlarına endekslendiği için erişimi zor hale gelmişti. Bu gelişme, yerel oyuncu topluluğunda geniş çaplı bir memnuniyetsizlik doğurmuştu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
YENİ FİYAT ÖNERİ SİSTEMİ

Valve, 28 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada geliştiricilere oyunlarını 37 farklı para birimi ve 4 ayrı bölge grubunda fiyatlandırma konusunda destek sağlayacak güncellenmiş dönüşüm verileri ile iki yeni dönüştürme yöntemi sunduğunu duyurdu. Bu model, geliştiricilerin fiyat belirleme süreçlerinde daha bilinçli tercihler yapmalarını amaçlıyor. Artık geliştiricilere üç ayrı fiyatlandırma senaryosu sunuluyor:

  • Döviz Kuru Dönüştürme (Exchange Rate Conversion): Bu yöntem, ilgili andaki basit döviz kurunu esas alır.
  • Satın Alma Gücü Dönüştürme (Purchasing Power Conversion): Bu model, belirli bir ülke ya da bölgedeki tüketicilerin ortalama satın alma kapasitesine ilişkin kamuya açık verileri temel alır.
  • Çok Değişkenli Dönüştürme (Multi-variable Conversion): Bu yaklaşım, yerel satın alma gücü, benzer eğlence ürünlerinin öngörülen maliyeti ve döviz kuru dahil olmak üzere her para birimi için birden fazla veri kaynağını dikkate alır. Bu yöntem, daha önce fiyatlandırma aracında sunulan modele en yakın seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Bu sistem kapsamında 70 dolarlık bir oyun için satın alma gücü odaklı öneri 16,75 dolar seviyesine (yaklaşık 550 TL) kadar gerileyebilirken, çok değişkenli dönüştürme modeliyle 31,99 dolarlık (yaklaşık 1.050 TL) bir tavsiye fiyat gündeme gelebiliyor. Bu tutarlar, mevcut kur bazlı yaklaşık 2.300 TL’lik fiyatlarla karşılaştırıldığında belirgin ölçüde daha erişilebilir seviyeler sunuyor.

STEAM’DA OYUN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Valve’ın attığı bu adım, Türkiye’deki oyuncular açısından oyun fiyatlarının daha ulaşılabilir hale gelmesi ihtimalini barındırıyor. Yeni model, geliştiricilere yalnızca döviz kuruna bağlı kalmadan yerel ekonomik şartları ve eğlence harcama alışkanlıklarını dikkate alarak daha dengeli fiyatlar belirleme imkânı tanıyor. Bununla birlikte nihai fiyat belirleme yetkisi halen geliştiricilere ait bulunuyor. Valve, fiyatları doğrudan kendisinin değiştirmediğini, yalnızca geliştiricilere daha gelişmiş araçlar sunduğunu vurguluyor.

ETİKETLER
#döviz kuru
#steam
#oyun fiyatları
#Satın Alma Gücü
#Yerel Para Birimi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.