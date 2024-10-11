Steam'de yeni dönem başlıyor: Artık oyunları 'satın alamayacaksınız'

11 Ekim 2024 17:50 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 17:52

Popüler oyun platformu Steam, alışveriş sepetinde yapılan satın alımlar konusunda önemli bir değişikliğe gitti. Artık kullanıcılar, bir satın alımın oyun için değil, sadece kullanım lisansı için olduğuna dair bilgilendirilecek.

Steam​, mağazasındaki satın alımların yalnızca bir lisansla sınırlı olduğunu belirten bir uyarı yayınlamaya başladı. Kullanıcılar artık ödeme adımına geçmeden önce, Steam'de yaptıkları oyun satın alımlarının sadece "lisans" hakkı verdiğini belirten bir uyarıyla karşılaşacak. Peki Valve​ neden böyle bir değişiklik yaptı?

KALİFORNİYA​, DİJİTAL MAĞAZALARDA 'SATIN AL' BUTONUNU YASAKLADI

Geçtiğimiz ay Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Steam ve PS Store gibi dijital pazarların, satın alımların yalnızca bir lisansla sınırlı olduğunu ve kullanıcılara içeriğin gerçek mülkiyetini vermediğini açıkça belirtmesini zorunlu kılan bir yasayı imzaladı.

Oyunlar, müzikler, filmler, e-kitaplar gibi içeriklerin satın alınması durumunda geçerli olacak yasa, kalıcı çevrim dışı indirmeleri ise kapsamıyor.

Geçtiğimiz aylarda Ubisoft'un, sunucularını kapattıktan sonra The Crew oyununu oyuncuların kütüphanelerinden silmesi, kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu durum, dijital pazarlarda satılan içeriklerin sahipliğinin gerçekten kullanıcıların elinde olup olmadığına dair tartışmaları alevlendirmişti.

Steam'in yeni uyarısı, Kaliforniya'nın yasasına uyum sağlamak amacıyla attığı ilk adımlardan biri olarak görülüyor. Tabii yasa, sadece platformların kullanıcılara içeriğin gerçek mülkiyetini vermediğini belirtmelerini zorunlu kılmakla kalmıyor. "Satın Al" (Buy, Purchase) gibi ifadelerin kullanılmasını da yasaklıyor.

Steam, yeni dönemde kullanıcılara şu uyarıyı gösteriyor: "Steam'de dijital bir ürün satın alınması, o ürün için bir lisans​ sağlar."

İlerleyen günlerde PlayStation Store, Xbox Store gibi diğer platformlar da benzer şekilde kullanıcılara, satın aldıkları içeriklerin yalnızca bir lisansına sahip olduklarını belirten uyarılar göstermeye başlayabilir.