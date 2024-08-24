Steam'in yeni efsanesi Black Myth: Wukong oyunu, kritik bir eşiği aştı
Çıktığı günden beri oyun dünyasını adeta kasıp kavuran Black Myth: Wukong oyunu, Steam platformunda rekor kırdı. Çin mitolojisinden ilham alan aksiyon RPG, PS5 satışlarının artmasını sağlarken şimdi de önemli bir aşama daha kaydetti.
Çiçeği burnunda oyun Black Myth: Wukong, 20 Ağustos'ta çıkış yaptı ve şimdiden 10 milyon satışı geride bıraktı. Steam'in en çok oynanan oyunları arasında bulunan ve Cyberpunk 2077, Palworld gibi rakiplerini geride bırakan oyun, kritik bir eşiği daha aştı.
Venture Beat sitesinin haberine göre Black Myth: Wukong, tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olarak tarihe geçti. Bu tarihi başarısıyla oyun, Elden Ring ve Hogwarts Legacy'yi de geride bırakmış oldu.
BLACK MYTH: WUKONG, STEAM LİSTELERİNİ ALTÜST ETTİ
Bilgisayar oyunu satın alma platformu Steam'deki oyunlarla ilgili veriler paylaşan SteamDB'ye göre Black Myth: Wukong, Steam tarihinde en çok oynanan tek oyunculu oyun oldu. Ancak PUBG: Battlegrounds'u henüz geçebilmiş değil.
BLACK MYTH: WUKONG, PS5 SATIŞLARINI PATLATTI
Black Myth: Wukong'un yakalamış olduğu bu popülerlik, sadece geliştirici firma Game Science'a değil, Sony'ye de yaradı. Zira gelen bilgilere göre oyun Çin Halk Cumhuriyeti'nde PlayStation 5 satışlarını artırdı. Pek çok kullanıcı, oyunu oynamak için PS5 satın aldı.
Bu arada Black Myth: Wukong şu anda konsol olarak sadece PlayStation 5'te mevcut. Xbox Series X/S'te bulunmuyor. Çünkü Series S'in donanımı, bu kadar üst seviye grafikleri ve oynanış mekaniğini kaldırabilecek güçte değil. Game Science, oyunu Xbox'a getirmek için çalıştığını söylüyor.
BLACK MYTH: WUKONG PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
- Depolama: 130 GB SSD
Önerilen:
- İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750
- Depolama: 130 GB SSD