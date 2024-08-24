Steam'in yeni efsanesi Black Myth: Wukong oyunu, kritik bir eşiği aştı

24 Ağustos 2024 15:26 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:27

Çiçeği burnunda oyun Black Myth: Wukong, 20 Ağustos'ta çıkış yaptı ve şimdiden 10 milyon satışı geride bıraktı. Steam'in en çok oynanan oyunları arasında bulunan ve Cyberpunk 2077, Palworld gibi rakiplerini geride bırakan oyun, kritik bir eşiği daha aştı.

Venture Beat sitesinin haberine göre Black Myth: Wukong, tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olarak tarihe geçti. Bu tarihi başarısıyla oyun, Elden Ring ve Hogwarts Legacy'yi de geride bırakmış oldu.

BLACK MYTH: WUKONG, STEAM LİSTELERİNİ ALTÜST ETTİ

Bilgisayar oyunu satın alma platformu Steam'deki oyunlarla ilgili veriler paylaşan SteamDB'ye göre Black Myth: Wukong, Steam tarihinde en çok oynanan tek oyunculu oyun oldu. Ancak PUBG: Battlegrounds'u henüz geçebilmiş değil.

BLACK MYTH: WUKONG, PS5 SATIŞLARINI PATLATTI

Black Myth: Wukong'un yakalamış olduğu bu popülerlik, sadece geliştirici firma Game Science'a değil, Sony'ye de yaradı. Zira gelen bilgilere göre oyun Çin Halk Cumhuriyeti'nde PlayStation 5 satışlarını artırdı. Pek çok kullanıcı, oyunu oynamak için PS5 satın aldı.

Bu arada Black Myth: Wukong şu anda konsol olarak sadece PlayStation 5'te mevcut. Xbox Series X/S'te bulunmuyor. Çünkü Series S'in donanımı, bu kadar üst seviye grafikleri ve oynanış mekaniğini kaldırabilecek güçte değil. Game Science, oyunu Xbox'a getirmek için çalıştığını söylüyor.

BLACK MYTH: WUKONG PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB Depolama: 130 GB SSD

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