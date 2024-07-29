Stellantis duyurdu: İtalyan lüks otomobil üreticisi satılabilir

29 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 17:44

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, 2024'ün ilk yarısında açıklanan düşük finansal sonuçların ardından, kârlı olmayan şirketleri kapatacaklarını duyurmuştu. Bu açıklama, 14 markayı yöneten otomotiv devinin bazı markaları elden çıkaracağını düşündürmüştü.

Motor1'in haberine göre Maserati, satılması muhtemel markalar arasında öne çıkıyor. Stellantis'in Mali İşler Direktörü Natalie Knight, lüks otomobil dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Maserati'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Knight, "Bir gün Maserati için en iyi yuvanın neresi olduğuna bakacağımız bir zaman gelebilir" diyerek, yarış ve spor arabaları ile bilinen markanın satışının gündeme gelebileceğini ima etti.

MASERATİ SATIŞLARI 2024'ÜN İLK YARISINDA DİBİ GÖRDÜ

2024'ün ilk yarısında Maserati'nin satış rakamları ciddi bir düşüş gösterdi. Haziran ayına kadar sadece 6 bin 500 araç satan marka, 2023'ün aynı döneminde 15 bin 300 araç satışı gerçekleştirmişti. Yani iki dönem arasında yüzde 50'den fazla bir kayıp söz konusu.

MASERATİ, KURULDUKTAN SONRA BİRÇOK KEZ EL DEĞİŞTİRDİ

1914 yılında kurulan Maserati, tarih boyunca birçok kez el değiştirdi. İtalyan sanayici Adolfo Orsi, Citroën, de Tomaso, Chrysler, Fiat ve Ferrari gibi büyük isimler markada pay sahibi oldu veya kontrolü altına aldı.

Şu anda Stellantis'in bir parçası olan üç dişli mızrak logolu şirket, 2021 yılında Fiat Chrysler Automobiles ve PSA Grubu'nun birleşmesiyle bu yapı altında yer alıyor.

Automotive News Europe'nin haberine göre, Maserati'nin ürün lansmanları açısından da geleceği pek parlak değil. Gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli MC20 haricinde, 2027 yılına kadar yeni modellerin tanıtılması beklenmiyor. Ayrıca Folgore logolu süper otomobilin ise niş bir model olup yüksek fiyatı nedeniyle büyük bir etki oluşturmayacağı düşünülüyor.