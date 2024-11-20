Stellantis, STLA Frame platformunu tanıttı: Elektrikli araçlara 800 km menzil sunuyor

20 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:40

Stellantis, büyük pickup ve SUV modelleri için tasarladığı yeni nesil araç platformu STLA Frame'i tanıttı. Hem içten yanmalı, hibrit, hidrojen, bataryalı elektrikli (BEV) hem de menzil artırıcı elektrikli (REEV) araçları destekleyen platform, BEV'lerde 800 km, REEV'lerde ise 1100 km'ye kadar menzil sunuyor.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan Stellantis, yeni nesil araç platformlarının üçüncüsü olan STLA Frame'i tanıttı. Body-on-frame yapıya sahip büyük pickup ve SUV modellerine özel olarak tasarlanan platform, sahip olduğu menzil kapasiteleri ile dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA 800 KM MENZİL SAĞLAYACAK

"Multi-energy" (çok enerjili) bir platform olarak oldukça esnek bir yapıya sahip olan STLA Frame, hem içten yanmalı motorlu (ICE) hem hibrit, hidrojen, bataryalı elektrikli araç (BEV) hem de menzil artırıcı elektrikli araç (REEV) konfigürasyonlarını destekliyor. REEV'lerde 1100 kilometreye kadar, BEV'lerde ise 800 kilometreye varan sürüş menzili sunuyor.

Bununla birlikte 1224 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve yaklaşık 6,5 ton çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca 610 milimetreye kadar sudan geçiş yüksekliği sayesinde zorlu arazi koşullarına da uyum sağlayabildiğini belirtmekte fayda var.

4,4 SANİYEDE 100 KM/S HIZ YAPABİLİYOR

Yüksek mukavemetli çelikten üretilen STLA Frame, batarya paketi için genişletilmiş bir merkez yuvaya sahip. Bu tasarım, 159 ile 200 kW/sa arasında değişen sıvı soğutmalı bataryaların entegrasyonunu mümkün kılıyor. Platform, 250 kW'a kadar güç üretebilen ön ve arka elektrik motorları ile donatılacak. Bu özelliklerle araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,4 saniyede tamamlayabilecek.

BEV konfigürasyonunda sunulan 800V elektrik mimarisi, 350 kW'a kadar maksimum DC hızlı şarj desteği sağlıyor. Bu, araçların yalnızca 10 dakikalık şarjla 160 kilometre menzil elde etmesi anlamına geliyor. REEV modeller ise 175 kW'a kadar 400V DC hızlı şarj desteği ile 10 dakikada bataryaya 80 kilometre menzil ekleyebiliyor.

Platformun bir diğer öne çıkan özelliği de; çift yönlü şarj desteğiyle elektronik cihazlara veya şebekeye de enerji sağlayabilecek.