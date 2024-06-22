SU7 ile satış rekoru kıran Xiaomi'nin yeni SUV arabası görüntülendi

22 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 11:11

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda ilk elektrikli otomobil "Xiaomi SU7"yi piyasaya sürmüştü. Üç farklı versiyonla satın alınabilen ve rekabetçi fiyatıyla dikkatleri toplayan otomobile kardeş geliyor.

XIAOMI'NİN YENİ ELEKTRİKLİ SUV ARACI GÖZÜKTÜ

Çinli kaynaklar tarafından "MX11 Coupe SUV" kod adıyla duyurulan yeni elektrikli otomobil, kamuflajlanmış halde görüntülendi. Bu sebeple tasarımı net bir şekilde görülmüyor. Ancak görüntüler, genel anlamda otomobilin kasasının nasıl olacağına dair fikir veriyor.

Bilindiği üzere Xiaomi SU7, Çin'de yaklaşık 30 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Eğer SU7 Pro'yu satın almak isterseniz 34 bin dolar, SU7 Max içinse 42 bin dolar ödemeniz gerekiyor.

Tesla Model Y'nin rakibi olacak yeni otomobilin fiyatı ise henüz belli değil. Bilinen tek detay, 2025 yılında piyasaya sürüleceği yönünde.

ELEKTRİKLİ FERRARİ DE 2025'TE GELECEK

Öte yandan 2025 yılında Ferrari de büyük bir otomobil tanıtımıyla büyük ses getirecek. Yılın sonuna doğru tanıtılması beklenen ilk elektrikli Ferrari için "500 bin euro fiyat etiketi" iddiası bulunuyor. Yapılacak ekstra eklemeler ve özelleştirmelerle bu fiyatın daha da yükseleceği öngörülüyor.

Ferrari, elektrikli aracı için İtalya'nın Maranello şehrinde bir fabrika kuracak. Bu fabrikayla ilgili bilinenler, içten yanmalı ve hibrit modellere ev sahipliği yapacağı ve üretim kapasitesinin 20 bin olacağı bilgisiyle sınırlı duruyor.