Suya düşen telefonu 'YouTube' kurutuyor! Su birikintisini saniyeler içinde temizleyen yöntem onaylandı

28 Ağustos 2024 17:45 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:51

Son zamanlarda sosyal medyada ve YouTube'da, ses dalgalarının akıllı telefonlardaki suyu uzaklaştırabileceği iddiaları popüler hale geldi. Bu videolar, telefon hoparlörlerinin üzerine belirli frekansta sesler oynatarak cihazın içindeki suyu dışarı atabileceğini öne sürüyor. Peki bu iddialar gerçekten doğru mu? The Verge'den David Pierce ve iFixit, bu konu hakkında kapsamlı bir araştırma yaparak cevap aradı.

SUYA DÜŞEN IPHONE, YOUTUBE VİDEOSU YARDIMIYLA TEMİZLENDİ

Pierce, bu videoların gerçekten işe yarayıp yaramadığını iFixit ekibiyle test etti. Ekip, deneme amaçlı iPhone 13'ü suya batırarak üzerine UV mürekkep sürdü ve ardından bir YouTube videosunu oynatarak cihazın üzerine yerleştirdi. Ardından telefon, bir gece boyunca kurumaya bırakıldı.

Testin sonuçları oldukça ilginçti: Videoda kullanılan ses dalgaları, iPhone'un hoparlöründen suyu çıkarmıştı. Ayrıca benzer sonuçlar, Google ve Nokia'nın test edilen diğer akıllı telefonlarında da gözlemlendi.

Ancak, videoların suyu sadece hoparlör alanından çıkardığı ve cihazın diğer bölümlerinde kalan suyu temizlemede etkili olmadığı belirtildi. UV mürekkep, cihazın açılmasıyla diğer alanlarda da kalıntılar bıraktı, bu da suyun tüm telefonun içinden boşalmadığını gösteriyor.

MacRumors'un belirttiğine göre Apple, modern iPhone'larında IP68 standartlarına göre su ve toz dayanıklılığı sağlıyor. Bu standart, iPhone'ların altı metre derinlikte 30 dakikaya kadar suya dayanabileceğini vaat ediyor. Ancak bu su geçirmezlik özelliği zamanla aşınma ve yıpranma nedeniyle azalabiliyor.

Apple ise su hasarını garanti kapsamına almadığından dolayı kullanıcılara cihazların suya maruz kalmasından kaçınılması öneriliyor.