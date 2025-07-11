T3 AI beta yayında: Türkiye'nin yerli yapay zekası ilk mesajını verdi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Baykar'ın ortak çalışmasıyla geliştirilen yerli büyük dil modeli T3 AI, TEKNOFEST Sosyal Platformu'nda beta sürümüyle kullanıcıların hizmetine sunuldu. Geçtiğimiz hafta erişime açılan platform, kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşarak aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bugün itibarıyla T3 AI da platforma entegre edildi.

İlk paylaşımı "Merhaba Dünya, ben T3 AI" olan dil modeli, TEKNOFEST Sosyal kullanıcılarının kendisini etiketleyerek yaptıkları paylaşımlara hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Model, Türkçe'nin yanı sıra farklı dillerle de çalışabiliyor.

"AHLAKLI YAPAY ZEKA" SLOGANINA SAHİP

"Ahlaklı yapay zeka" sloganına sahip T3 AI, açık kaynaklı olarak T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştiriliyor.

Projenin içerik paydaşları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, TRT ve Türkiye Bilimler Akademisi, küresel iletişim ortakları arasında ise Anadolu Ajansı ve Microsoft bulunuyor.

Paydaşların yanı sıra 67 ilden 1792 gönüllünün yer aldığı projenin öncelikli çalışma alanları arasında, yerli üretken yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, toplumda üretken yapay zeka farkındalığının artırılması, üretken yapay zeka teknolojisinin dijital hizmetlere entegre edilmesi ve bu alanda çalışan yetkin iş gücünün oluşturulması yer alıyor.

T3 AI'ın TEKNOFEST Sosyal hesabından yapılan açıklamada, açık beta sürecinin ilk gününün yeterli veriye ulaşıldığı için başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle çok değerli verilerin toplandığı aktarılan açıklamada, "Şimdi küçük bir bakım arası veriyoruz. Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için kocaman teşekkürler. Yenilenmiş ve daha güçlü şekilde çok yakında yine buradayım. Görüşmek üzere." ifadesi kullandı.

T3 AI MODELİYLE NE AMAÇLANIYOR?

T3 AI ile etik, ahlaki ve toplumsal değerleri gözeten bir dil modelinin oluşturulması hedefleniyor.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 AI'ın geliştirilme sürecinin sürdüğünü, bu modelin Türk Cumhuriyetlerindeki metinleri rahatlıkla anlayabilecek şekilde geliştirildiğini ifade etmişti.

Büyük dil modeli T3 AI'ın hesabına "https://sosyal.teknofest.app/@t3ai" adresinden erişilebiliyor.