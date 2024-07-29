Taksit ile telefon alma kalktı, vatandaşlar ikinci ele yöneldi! Uzman isimden ikinci el telefonda 'fatura' uyarısı

29 Temmuz 2024 12:15 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:15

İthal cep telefonlarının fiyatı, dolar/TL kuru ve vergilerin etkisiyle sürekli olarak artıyor. Bununla birlikte, bir telefona sahip olmak için yüksek fiyatlar ödemek istemeyen vatandaşların sığınak noktası ise iki el piyasası oldu.

İKİNCİ EL TELEFONLAR NE KADAR?

Sıfır telefonların yüksek fiyatları nedeniyle ikinci el telefonlara talep arttı. Eskişehir esnafı Güven Işık, ikinci el telefonların sıfır telefonlardan bin ile bin 500 lira daha ucuz olduğunu ve vatandaşların bütçesine daha çok uyduğunu belirtti. Işık, ikinci el telefon alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekti.

"İKİNCİ EL TELEFONLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Ortalama 20 bin liraya kadar olan cihazların daha çok sattığını söyleyen telefoncu esnafı Işık, ikinci el piyasasının büyüme hızının oldukça iyi ilerlediğini ifade etti.

Sıfır telefonlarda taksit seçeneği olmadığı için ikinci el telefonların daha çok tercih edildiğini belirten Işık, ortalama 20 bin TL'ye kadar olan cihazların gayet hızlı satıldığını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli trendler taksitle alınıp nakde döndürülen cihazlar oluyor. Bunlar bozdurma diye geçiyor. Sıfırından bin ile bin 500 lira daha ucuz oluyor. Onun haricinde de 5 aya kadar olan cihazlar ikinci el olarak geldiğinde çok durmuyor. En fazla bir hafta içinde satılıyor. Model olarak değil de bütçe olarak 10 bine kadar olan cihazlar daha hızlı satılıyor."

İKİNCİ EL TELEFON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Güven Işık ikinci el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı. Cihaz alırken faturasının ve kutusunun olmasına dikkat edilmeli diyen Işık, şöyle devam ettı:

"Biz de alırken fatura ve kutu olmadan almıyoruz. Bunların dışında sözleşme de yapıyoruz. Telefonu da biz kendimiz kontrol ediyoruz, ayrıca riskli bir durum varsa teknik servisimiz var oraya gönderiyoruz. Genel kontrolleri de yapıp öyle satıyoruz."

İKİNCİ EL TELEFON ALINIR MI? RİSKLERİ NELER?

İkinci el telefon, daha önce başka bir kişi tarafından kullanılmış ve sonrasında satılmış olan cep telefonlarına deniyor. Bu telefonlar genellikle sıfır telefonlardan daha uygun fiyatlı olsa da bazı riskleri de beraberinde getirebiliyor.

Bu riskler arasında garanti süresinin dolmuş olma tehlikesi başı çekiyor. İkinci el telefonların garanti süreleri ya dolmuş olabilir ya da çok az kalmış olabilir. Eğer böyle bir duruma denk gelirseniz arıza durumunda ekstra masraflar çıkacağını unutmamalısınız.

İkinci el telefonların bir riski de genellikle kutusuz, faturasız ve eksik aksesuarlarla satılma ihtimali. Bu durumda eksik parçaları temin etmek ek maliyetler getirecektir. Ayrıca ikinci el piyasasında sahte veya orijinal olmayan parçalarla tamir edilmiş telefonlar çok fazla ve bu durum da cihazın performansını ve dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir.

Bu sebeple ikinci el telefon almaya niyetli olanların, tanıdığı ve güvendiği birinden almaları daha mantıklı olacaktır.