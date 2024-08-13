Tamir için bırakılan telefon bataryası patlamıştı! Teknik servis vatandaşı uyardı: Bu detayı gözden kaçırmayın

13 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:24

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, teknik serviste çalışan iş yeri sahibi Baki Bayraktar'a tamir için bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması üzerine Bayraktar, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Patlama sırasında kısa süreli panik yaşanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olay sonrasında da iş yeri sahibi Bayraktar, yaptığı açıklamada cihazı müşterilerinin batarya değişimi için bıraktığını belirtti.

Bayraktar, "Cihazdaki yapışkanları sökmek için ısı makinesine koyduk ki cihazımızda daha iki dakikadır çalışıyordu. Daha sonrasında cihaz kendi kendine alev aldı ve patlama oldu. Bir panik havası oluştu burada sonrasında da cihaz kullanılamaz hale geldi" diyerek durumu özetledi.

"VATANDAŞLAR, TEKNİK SERVİS VEYA YETKİLİ SERVİSLERE GİTMELİ"

Vatandaşların, cihazlarının çok az miktarda dahi olsa açıldığını görmeleri durumunda teknik servis veya yetkili servislere gitmeleri gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Yan sanayi yerine orijinal batarya takılmasını ve bunların da fişlerinin alınması gerekiyor." diye konuştu.

"Eğer ki fiş alınmazsa muhtemel bir durumda herhangi bir hak talep edemez çünkü bu batarya onun evinde de patlayabilir." diyen Bayraktar, bir bataryanın ömrünün yaklaşık 2 yıl olduğunu ve vatandaşların bu durumda bekletme yapmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Bayraktar sözlerini şöyle noktaladı:

"Normal piller bir süre sonra bitiyor ama lityum piller son buluyor ama bitmiyor daha sonrasında da yavaş yavaş açılma yapıyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlar bu hususta dikkatli olmalı. Batarya tam dolumdan sonra şarjda bırakılmamalı. Genellikle insanlar gece yatarken şarja takıp sabaha kadar prizde takılı kalıyor ve bu yanlış bir durum. 12 saat şarjda kaldığını düşünürsek bir telefonun buda pil ömrünün bitmesine ve bataryanın patlamasına sebep olabiliyor. İş yerimizde patlayan telefonu ise tamir edeceğiz, işlemcisini değiştirip müşteriye sıfır gibi teslimini yapacağız."