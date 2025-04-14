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 | Kübra Çelepi

Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!

ABD'de tarihi bir dava başladı. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Meta'nın rakiplerini satın alarak sosyal medyada tekel oluşturduğunu öne sürüyor. Meta, davayı kaybederse Instagram ve WhatsApp'ı satmak zorunda kalabilir.

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Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 17:10

ABD'nin başkenti Washington’DA başlayan dava, teknoloji devi Meta için bugüne kadarki en kritik süreç olabilir. FTC, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın, Instagram'ı 2012'de ve WhatsApp'ı 2014'te satın alarak rekabeti yok ettiğini ve sosyal medya pazarında haksız bir tekel oluşturduğunu savunuyor.

Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!

KÜÇÜK RAKİPLERİN ÖNÜ KESİLDİ

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in 2008 yılında söylediği iddia edilen "Rekabet etmek yerine satın almak daha iyidir" sözü, FTC'nin suçlamalarının merkezinde yer alıyor. Kuruma göre Meta, potansiyel rakipleri sürekli takip ederek kendisine tehdit oluşturan şirketleri satın aldı ve böylece pazar hakimiyetini korudu.

Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!


FTC'nin hazırladığı dava dosyasına göre Meta, sosyal medyanın bilgisayardan mobil cihazlara geçiş döneminde küçük rakiplerin pazara girişini engelleyen politikalar uyguladı. Kurum, "Meta, adil rekabet ederek tekelini koruyamadı. Bunun yerine başarılı olan yeni girişimleri satın alarak tehditleri ortadan kaldırdı" ifadelerini kullanıyor.

Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!

ZUCKERBERG VE SANDBERG MAHKEMEDE İFADE VERECEK

Meta cephesindeyse suçlamalar reddediliyor. Şirket, Instagram ve WhatsApp gibi platformları küresel çapta milyarlarca kullanıcıya ulaştırdığını, bu süreçte TikTok, YouTube, X ve iMessage gibi güçlü rakiplerle rekabet ettiğini öne sürüyor.
Davada CEO Mark Zuckerberg ve eski COO Sheryl Sandberg'in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin ifade vermesi bekleniyor. Meta'dan yapılan açıklamada, mahkemede sunulacak kanıtların gençlerin bile bildiği gerçeği göstereceği savunuluyor: "Instagram, Facebook ve WhatsApp, Çin merkezli TikTok başta olmak üzere YouTube, X ve iMessage gibi birçok platformla rekabet ediyor."

Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!

TRUMP DÖNEMİNDE AÇILDI

FTC v. Meta davası, ABD Başkanı Donald Trump döneminde açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Zuckerberg'in bizzat Trump ile görüşerek davayı geri çektirmeye çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı ve dava bugün, şirketin kaderini belirleyecek ABD Bölge Yargıcı James Boasberg tarafından görülmeye başlandı.

Tarihi dava başladı: Meta, Instagram'ı satmak zorunda kalabilir!
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#Teknoloji
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