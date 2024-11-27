Tarihi Mercedes-Benz W196R açık artırmaya çıkıyor: Formula 1 efsanesine rekor fiyat!

27 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 09:25

Efsanevi Formula 1 araçlarından Mercedes-Benz W196R, RM Sotheby's tarafından düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Juan Manuel Fangio tarafından kullanılan ve birçok zafer kazanan ikonik modele biçilen fiyat ise dudak uçuklatıyor.

Motor sporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1​'in ilk yıllarına damga vuran efsanevi araçlardan biri olan Mercedes-Benz W196R, tarihi bir açık artırmayla yeni sahibini bulmaya hazırlanıyor. "Stromlinienwagen" olarak da adlandırılan ikonik model, 1950'li yıllarda kendine has tasarımı ve performansıyla pistlerini tozunu almıştı.

RM Sotheby's tarafından düzenlenecek açık artırma, W196R'nin bireysel bir koleksiyoner tarafından satın alınan ilk örneği olacağı için büyük bir ilgiyle bekleniyor.

MERCEDES W196R BİRÇOK ZAFER KAZANDI

W196R modeli, sıradan bir otomobil değil, aynı zamanda motor sporları tarihine tanıklık eden bir sembol. Aracın dokuz numaralı şasisi, Formula 1 tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Juan Manuel Fangio tarafından kullanıldı ve birçok zafer kazandı.

Mercedes-Benz, başlangıçta W196R'nin 10 örneğini garajında saklamış ve çalışır durumda tutmuştu. Ancak zamanla bu araçlardan dördü bağış kampanyaları kapsamında Indianapolis Motor Speedway Vakfı'na devredildi. Fangio'nun kullandığı dokuz numaralı şasi de bağışlar arasındaydı.

EN AZ 50 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

RM Sotheby's, aracın 50 milyon euro (yaklaşık 1 milyar 812 milyon TL) gibi devasa bir rakama satılmasını bekliyor. Bununla birlikte de koleksiyoncuların ilgisiyle bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceği tahmin ediliyor.