Tarihi uçuş öncesi Atasever'den mesaj: Gelecek nesillere ilham verecek

08 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 05:50

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ardından ikinci astronot olan Tuva Cihangir Atasever de uzaya gitmeye hazırlanıyor. Kendisinin de içinde yer alacağı uzay uçuşunu gerçekleştirecek Virgin Galactic şirketinin X hesabından yapılan paylaşımda, Atasever'in uçuş öncesi düşüncelerini aktardığı bir video mesaja yer verildi.

Mesajında Atasever, kostümlü provanın da tamamlandığını belirterek bugün uzaya uçacaklarını belirtti.

"Galactic 07" ekibinin bir üyesi olarak 7 deney gerçekleştireceğinin bilgisini veren Atasever, "Bu, ülke olarak uzay araştırmalarımızı bir sonraki aşamaya taşıyacak ve umarım gelecek nesillere ışık tutacak, ilham verecek." değerlendirmesinde bulundu.