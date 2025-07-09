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 | Ömer Faruk Dogan

Tarihin en güçlü güneş paneli test edildi: Hedef Ay yörüngesi!

ABD merkezli uzay teknolojileri firması Redwire, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü güneş panelleri olan yeni nesil ROSA sisteminin ilk testini başarıyla tamamladı. Paneller, NASA'nın Ay yörüngesinde inşa etmeyi planladığı Lunar Gateway uzay istasyonuna güç sağlamak amacıyla üretildi.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
09.07.2025
saat ikonu 11:00

Florida merkezli Redwire Corporation, yeni nesil güneş panelleri (ROSA) için ilk testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Paneller Ay yörüngesine ulaşabilirse, 'nın orada kurmayı planladığı Lunar Gateway'de kullanılabilir.

NASA'nın Lunar Gateway planları, ABD Başkanı Trump'ın bütçe kısıtlamaları nedeniyle tehdit altında. Ancak proje henüz tamamen iptal edilmiş değil ve hayata geçme ihtimali hâlâ var.

Redwire'ın yeni güneş panelleri ise Lunar Gateway istasyonunun güneş enerjili elektrikli itki sistemlerine güç sağlaması için tasarlandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni 60 kW kapasiteli panellerin, bugüne kadarki en güçlü ROSA sistemleri olduğu belirtildi.

Tarihin en güçlü güneş paneli test edildi: Hedef Ay yörüngesi!

"ÖNEMLİ BİR TEKNOLOJİK BAŞARI"

Redwire Uzay Sistemleri Başkanı Adam Biskner, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu ROSA panelleri, insanlı uzay yolculuğunu cesur bir geleceğe taşıyacak önemli bir teknolojik başarıyı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

NASA, Lunar Gateway istasyonunun güç ve itki modülünü inşa etmesi için uzay teknolojileri firması Maxar ile anlaştı. Maxar da bu kapsamda Redwire'a, uzay istasyonu için iki ROSA kanadı üretmesi talebinde bulundu. Anlaşmaya göre, Redwire söz konusu panelleri 2025'in dördüncü çeyreğinde Maxar'a teslim edecek.

ROSA GÜNEŞ PANELLERİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Redwire'a göre ROSA'nın depolanmış güç yoğunluğu metreküp başına 40 kW seviyesinde. Güç-kütle oranı ise kilogram başına 100-120 watt. ROSA panelleri, açılma kuvvetini sağlamak için gerilim enerjisinden yararlanan kompozit kollar içeriyor. Bu da kanatların açılması için herhangi bir motor kullanımına ihtiyaç duyulmadığı anlamına geliyor.

LUNAR GATEWAY PLANLARI TEHLİKEDE Mİ?

NASA'nın Lunar Gateway projesi, Ay yörüngesindeki ilk uzay istasyonu olma hedefi taşıyan küçük bir istasyon olarak planlandı ve en erken 2027'de başlatılması bekleniyor. NASA, Ay istasyonunu, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı amaçlayan Artemis programının kritik bir parçası olarak tanımlıyor.

Ancak Trump yönetiminin önerdiği bütçe kesintileri, Gateway programının tamamen fon dışı kalma riskini doğurdu. Advacam'ın haberine göre, 2 Temmuz'da ABD Senatosu, insanlı keşif görevlerine ek fon sağlanmasını öngören bir değişiklik önerisini "kıl payı" onayladı. Karar, Lunar Gateway istasyonu için bir can simidi işlevi gördü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Güneş paneli nedir?
Güneş paneli, güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren bir cihazdır. Üzerinde yer alan fotovoltaik hücreler, güneş ışığındaki fotonları emerek doğru akım (DC) elektrik üretir. Güneş panelleri, genellikle silikon gibi yarı iletken malzemelerden üretilir ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır.
ETİKETLER
#nasa
#uzay istasyonu
#Rosa Panelleri
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#Rosa
#Artemis Programı
#Teknoloji
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