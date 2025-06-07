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 | Ömer Faruk Dogan

Tarlada ne ekildi, ne zaman ekildi, artık uydular her şeyi görüyor: Tarımda yapay zeka devri

Artık tarlada neyin, ne zaman ekildiğini öğrenmek için sahaya inmeye gerek olmayacak. Türksat, tarımsal üretimin yakından takip edilmesi amacıyla, uydu görüntülerinin yapay zeka teknolojileriyle analiz edilmesini sağlayan bir sistem geliştiriyor.

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Tarlada ne ekildi, ne zaman ekildi, artık uydular her şeyi görüyor: Tarımda yapay zeka devri
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 13:48

Türksat, tarımsal üretimi izlemek amacıyla yapay zeka destekli bir proje yürütüyor. "Yapay Zeka ile Üretim Alanlarının Uydu Görüntüleri ile Tespiti Projesi" kapsamında Göktürk-1, Göktürk-2, Sentinel-2 ve PlanetScope gibi uydulardan elde edilen görüntülerin analiz edilebilmesi sağlanıyor.

Yapılan analizler sonucunda, örneğin haşhaş ekim alanlarının fenolojik takvim sürecine göre takibi yapılıyor. Yapay zeka destekli sistem sayesinde, "doğru", "yanlış", "mükerrer" ve "şüpheli beyan" gibi ekim verileri analiz ediliyor, su stresi ve azot durumu gibi bitki sağlığı değerleri izlenebiliyor.

ZAMAN KAYBI EN AZA İNDİRİLİYOR

Sistem, tarımsal üretimde şeffaflığı artırırken, verimliliğin yükseltilmesini ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan tarımsal denetimlerin aksine, uydu görüntüleriyle yapılan analizler sayesinde sahada zaman kaybı en aza indiriliyor ve erken müdahale imkanı elde ediliyor.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 45 milyon dekarın üzerinde tarım alanı uydu görüntüleriyle analiz edildi. Yapılan analizler saha çalışmalarıyla doğrulanırken, yüzde 98'in üzerinde başarı oranına ulaşıldı.

Bu teknoloji, özellikle tarımsal destekleme programları, verimli su kullanımı, ekim planlaması ve gıda güvenliği gibi alanlarda avantaj sağlıyor. Ayrıca, ürün rekoltesinin tahmin edilmesine yardımcı olarak, üreticilerin ve ilgili kurumların gelecek planlamalarını daha sağlıklı yapmasına imkan tanıyor.

TÜRKİYE'NİN TARIM POLİTİKALARINA KATKI SUNUYOR

Türksat'ın geliştirdiği yapay zeka destekli sistem, Türkiye'nin tarım politikalarına önemli katkı sunmasının yanında gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir tarım hedeflerini de destekliyor.

Yer gözlem uydularıyla yapılan kesintisiz takip sayesinde, üretim beklentileri daha doğru belirleniyor, sahadaki değişimler anında tespit ediliyor ve saha çalışmalarının maliyeti önemli ölçüde azaltılıyor. Projeyle, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

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