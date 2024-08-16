Taş yemeyi tavsiye etmişti! Yapay zekalı Google Arama, 6 yeni ülkeye açıldı

16 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:38

Google'ın internetteki karmaşık soruların cevaplarını özetleyen ve bunları geleneksel arama sonuçlarının en üstünde sunan "AI Overviews" özelliği piyasaya çıktığından beri tartışma konusu.

Tartışmaların odağında, üretken yapay zekanın kullanıcılara vermiş olduğu "saçma" cevaplar yer alıyor. Örneğin pizza hamurunu nasıl daha iyi yapıştıracağını soran bir kullanıcıya "tutkal koymasını" tavsiye etmişti. Bir başka örnekte de taş yemenin faydalarını anlatmıştı.

YAPAY ZEKALI GOOGLE ARAMA, TÜRKİYE'YE HENÜZ GELMEDİ

Şimdiye kadar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulan Google AI Overviews, artık Hindistan, Japonya, Meksika, Endonezya, Brezilya ve Birleşik Krallık'ta da kullanılabilecek. Ne yazık ki Türkiye'ye ve Avrupa Birliği ülkelerine hâlâ gelmedi.

Google Arama Ürün Yönetimi Kıdemli Müdürü Hema Budaraju, Engadget'a verdiği bir röportajda, "Bu zorlu bir alan. Tüm bu dillerde web ölçeğinde kaliteyi anlamak zor bir sorun ve LLM'leri (büyük dil modelleri) entegre etmek kolay değil. Dilleri daha iyi anlamak için yapay zekayı kullanmak oldukça kritik." diye konuştu.

Google, örneğin Hintçe veya Japonca'da tutkal pizza durumunu önlemek için, AI Overviews'in dile özgü testlerinin yanı sıra, teknoloji endüstrisi tarafından sistemlerin kötü aktörlerin saldırısı altında nasıl davranabileceğini stres testi yapmak için kullanılan bir teknik olan kırmızı ekip çalışması yaptığını söyledi.

Budaraju, "Potansiyel sorunları ele almaya odaklandık ve dinlemeye ve hızlı hareket etmeye kararlıyız" dedi.

Mayıs ayında Google, hiciv ve mizah içeriğinin dahil edilmesini sınırlamak ve başlangıçta özelliği tetikleyen sorgu türlerini kısıtlamak gibi tuhaf tepkilerinin ardından AI Overviews'a ek kısıtlamalar koymuştu.

GOOGLE AI OVERVIEWS'E YENİ ÖZELLİK

Google, bu özelliği daha fazla ülkeye genişletmenin yanı sıra, büyük bir değişiklik daha yaptı: Artık yapay zeka tarafından oluşturulan her cevabın sağ tarafında kaynaklara bağlantıları belirgin bir şekilde gösterecek ve böylece insanların cevabın geldiği gerçek web sitesine tıklamasını kolaylaştıracak.

Ayrıca doğrudan yapay zekanın oluşturduğu metnin içine de bağlantılar ekleyecek. Bu özellik, yayıncıların interneti insanlar için okuyan ve gerçek web sayfalarına tıklama ihtiyacını azaltan yapay zekaya trafik kaybetme konusundaki endişelerini giderebilir.