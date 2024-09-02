Tasarımı yenilenen 2025 Audi Q5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

02 Eylül 2024 16:35 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:35

Audi, otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran Q5'in üçüncü neslini tanıttı. 2025 Audi Q5, yenilenen tasarımı ve etkileyici özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Audi'nin en çok satan modellerinden Q5, yenilenen versiyonunda hem estetik hem de performans açısından büyük özellikler sunuyor.

2025 AUDI Q5 TASARIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Audi'nin ikonikleşmiş tarzını sportif ve şık bir tasarımla birleştiren yeni bir tasarımla gelen 2025 Audi Q5, varsayılan olarak 18 inçlik jantlar ile birlikte geliyor. Kullanıcılar isteğe bağlı olarak 19 ve 20 inçlik jantları da tercih edebiliyor. Daha büyüğünü isteyenler ise 20 ve 21 inçlik jantlarla SQ5'i tercih edebiliyor.

Öndeki dev ızgarası, LED farları, 266 farklı OLED parçaya sahip yatay arka lambalarla dikkat toplayan otomobilin hem Q5 hem de SQ5 versiyonu benzinli olarak çıktı. İleride şarj edilebilir hibrit versiyonunun çıkabileceği öngörülse de şu anda elektrikli bir modeli bulunmuyor.

2025 Audi Q5, teknik olarak bakıldığında standart modelde turboşarjlı 268 beygir gücü üretebilen 2 litrelik dört silindirli motora ev sahipliği yapıyor. Daha performans odaklı SQ5 versiyonu ise 362 beygir gücü ve 550 Nm tork üreten turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motorla donatıldı.

Q8'de önceki 8 vitesli geleneksel otomatik şanzımanın yerini alan yedi vitesli çift kavramalı şanzımanla kullanıcıları karşılayan 2025 Audi Q5, gelen bilgilere göre 0'dan 100 km hıza 6 saniyeden kısa sürede çıkabiliyor. SQ5'te ise bu süre 4 saniye.

Otomobil iç mekanda da çeşitli değişikliklere sahip. Örneğin ortada 14,5 inçlik büyük bir bilgi eğlence ekranı bulunurken, sürücünün karşısında 11,9 inçlik gösterge ekranı yer alıyor. Yolcu koltuğunun önündeki 10,9 inçlik ekran, opsiyonel olarak sunulmakta.

2025 AUDI Q5 FİYATI

2025 Audi Q5 fiyatı Avrupa için yaklaşık 52 bin euro olarak açıklandı. SQ5 ise ise yaklaşık 83 bin euroluk fiyatı ile tüketicilere hitap edecek.