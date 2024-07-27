Tat kaybını geri getirmek, teknolojik kaşık ile kolaylaşacak! Demans hastaları için geliştirildi

27 Temmuz 2024 16:35 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 16:35

İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Christian Morgner öncülüğünde geliştirilen Tasty Spoon isimli kaşık, demans hastalarının yemek yeme ve bir şeyler içme zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Demans hastalarının sıkça yaşadığı hafıza kaybı, yiyecekleri tanıyamama ve tat ve koku duyusunun azalması gibi durumlar, beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyerek kilo ve kas kaybı gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için geliştirilen Tasty Spoon, elektrostimülasyon kullanarak yiyeceklerin lezzetini artırıyor ve hastaların yiyecek türlerini ayırt etmesini sağlıyor.

TAT KAYBINI GERİ GETİRMEK İÇİN TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Dr. Christian Morgner, tat kaybının "hastaların yemek yeme zevkini ortadan kaldırdığını ve bu durumun hastaların refahını olumsuz etkilediğini" belirterek, Tasty Spoon isimli kaşığın bu sorunu çözmede büyük bir adım olduğunu ifade etti:

"Tat kaybı yemekten alınan keyfi ortadan kaldırabilir, bu da yemek hayatımızda çok önemli bir rol oynadığı için hastaların refahını etkiler. Bu durum özellikle yalnız yaşayan ya da daha genel beslenmeye sahip kamu bakım evlerinde kalan hastalarda yaygındır."

TASTY SPOON, YİYECEK TÜRLERİ ARASINDA AYRIM YAPMAYI SAĞLIYOR

Araştırmacılara göre, şarj edilebilir Tasty Spoon geleneksel bir kaşığa benziyor olsa da kullanıcıların yiyecek türleri arasında ayrım yapmasına yardımcı olabilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Tasty Spoon projesi, Alzheimer's Society'nin demansla yaşayan insanlara yardımcı olacak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini destekleyen Hızlandırıcı Programı ile ortaklık kurdu. Alzheimer's Society'nin inovasyon başkanı Simon Lord şunları söyledi:

"Sağlıklı ve dengeli bir beslenme kişinin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Ancak hafıza kaybı, düşünme ve problem çözme güçlükleri gibi yaygın demans semptomları, iyi bir şekilde yiyip içmeyi daha da zorlaştırabilir. Bu nedenle Tasty Spoon'un yemeklerin tadını ve keyfini arttırma ve dolayısıyla demansla yaşayan insanların sağlığını ve beslenmesini iyileştirme konusunda sunduğu olanaklar bizi heyecanlandırıyor."