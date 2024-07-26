Tavukların duyguları keşfedildi: Korkunca ve heyecanlanınca kızarıyorlar

26 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 10:13

Hayvanların insanlar gibi karmaşık duygusal tepkiler verebilmesi, bilim insanlarının ilgisini uzun süredir çeken bir konu. Bu durum, hayvanların davranışlarını anlamak ve yorumlamak açısından da elzem niteliğinde bulunuyor.

Özellikle de evcil hayvanların, sahiplerine olan duygusal bağları ve tepkilerini sık sık gözlemliyoruz. Ancak bu tür duygusal tepkilerin daha az belirgin olduğu düşünülen hayvanlarda da benzer davranışların keşfedildiği zamanlar da oluyor.

TAVUKLAR HEYECANLANINCA VE KORKUNCA KIZARIYOR

Fransa'nın Tours Üniversitesinden araştırmacılar, 10'u ticari çiftlikten, 8'i de özel yetiştiricilerden iki grup tavuğun, yemekle ödüllendirilmek veya kucağa alınmak gibi farklı duygusal tepkilere neden olan durumlar esnasında sergiledikleri davranışlarını filme aldı.

Görüntüleri inceleyen bilim insanları, tavukların yüzlerindeki tüyle kaplı olmayan açıkta kalmış derinin, korku ya da heyecan duygusu hissedince kızardığını belirledi.

Araştırmacılar, ayrıca kuşların, dinlenme ya da rahatlama gibi kendilerini memnun ve huzurlu hissettiren faaliyetler sırasında başlarında yer alan tüyleri kabarttığını tespit etti. Çalışma sonucunda, kızarmanın ilk kez tavukların ruh halleriyle ilişkilendirildiğini vurgulayan bilim insanları, bulguların bu kuş türünün duygularını anlamak için yeni bir yol sunduğunu ve hayvancılık endüstrisinde kullanılabileceğini aktardı.

Çalışmanın detaylarına "Plos One" dergisinde yer verildi.