TCG Nusret Müze Gemisi liman turuna çıktı! Vatandaşlar coşkuyla karşıladı

08 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:28

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Nusret Müze Gemisi'nin Türkiye'nin limanlarında önemli bir tur gerçekleştirdiğini duyurdu. Tarihi gemi; Antalya, Alanya, Fethiye ve Didim limanlarını ziyaret ederek halkla buluştu. Vatandaşlar, gemiyi büyük bir ilgi ve coşkuyla karşıladılar.

ÇANAKKALE DESTANI'NIN SİMGESİ

TCG Nusret Müze Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011 yılında aslına uygun olarak inşa edildi.

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret Müze Gemisi, daha önce İzmir, Bodrum, Mersin, Marmaris, Anamur başta olmak üzere Türkiye'deki birçok limanda halkla buluşmuştu.

EGE VE AKDENİZ LİMANLARINI TURLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden alınan bilgiye göre gemi, Ege ve Akdeniz'i kapsayacak şekilde yaptığı liman ziyaretlerini 20 Nisan - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Bakanlık, söz konusu ziyaretlerin, deniz müzelerinin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması ile Türk deniz tarihi hakkında vatandaşlarda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlendiğinin bilgisini verdi.