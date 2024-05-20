TCL, dünyanın ilk üç kez katlanabilen telefonunu tanıttı

20 May 2024 11:19 - Güncelleme : 20 May 2024 11:19

TCL, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen SID (Society for Information Display) 2024 fuarında, dünyanın ilk üç kez katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı.

İlk olarak 2019 yılında kullanıcıların karşısına çıkarılan bu model, o tarihte prototip aşamasındaydı ve çalışmıyordu. 5 yıl sonra yeniden tanıtılan akıllı telefon, tamamen açıldığında 10 inçlik bir tablet formuna bürünürken, 7.85 inçlik bir telefon olarak da kullanılabiliyor.

YENİ TCL TELEFONU NASIL GÖRÜNÜYOR?

En/boy oranı bakımından bir tablet bilgisayarı andıran katlanabilir modelin "Free-type" olarak isimlendirilen teknolojisi, ekranın "G" ve "Z" harfleri şeklinde katlanabilmesini mümkün kılıyor. Telefonun TCL tarafından aktarılan teknik özellikleri şöyle;

Ekran altı sensörler ile 3 boyutlu yüz tanıma özelliği

420 ppi piksel yoğunluğu

Genel cihaz kalınlığı: 17 mm

LTPO panel (1-120 Hz değişken yenileme hızı)

TCL, üçe katlanabilen telefonunun ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı. Bununla birlikte Samsung ve Huawei'nin de böyle bir telefon çıkarma planları olduğu biliniyor.