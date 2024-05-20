TCL, dünyanın ilk üç kez katlanabilen telefonunu tanıttı
Soldan sağa ve üstten aşağı açılıp kapanabilen geleneksel katlanabilir telefonların aksine, TCL kağıt gibi üç kez katlanabilen yeni akıllı telefonunu duyurdu.
TCL, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen SID (Society for Information Display) 2024 fuarında, dünyanın ilk üç kez katlanabilen akıllı telefonunu tanıttı.
İlk olarak 2019 yılında kullanıcıların karşısına çıkarılan bu model, o tarihte prototip aşamasındaydı ve çalışmıyordu. 5 yıl sonra yeniden tanıtılan akıllı telefon, tamamen açıldığında 10 inçlik bir tablet formuna bürünürken, 7.85 inçlik bir telefon olarak da kullanılabiliyor.
YENİ TCL TELEFONU NASIL GÖRÜNÜYOR?
En/boy oranı bakımından bir tablet bilgisayarı andıran katlanabilir modelin "Free-type" olarak isimlendirilen teknolojisi, ekranın "G" ve "Z" harfleri şeklinde katlanabilmesini mümkün kılıyor. Telefonun TCL tarafından aktarılan teknik özellikleri şöyle;
- Ekran altı sensörler ile 3 boyutlu yüz tanıma özelliği
- 420 ppi piksel yoğunluğu
- Genel cihaz kalınlığı: 17 mm
- LTPO panel (1-120 Hz değişken yenileme hızı)
TCL, üçe katlanabilen telefonunun ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı. Bununla birlikte Samsung ve Huawei'nin de böyle bir telefon çıkarma planları olduğu biliniyor.