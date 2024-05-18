Tek kişilik uçan araba Hexa uçuşunu yaptı: Afetle mücadelede de etkili olacak

18 May 2024 11:21 - Güncelleme : 18 May 2024 11:23

ABD merkezli Lift Aircraft firması, tek kişilik uçan arabası Hexa'yı, Japonya'da düzenlenen uluslararası teknoloji fuarında sergiledi. Yaklaşık 500 seyirci, cuma günü yapılan gösteri uçuşunda arabanın yerden 10 metre yükseldiği anlara şahitlik etti.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI ÇÖZECEK

Dünya genelinde pek çok şirket, dikey iniş ve kalkış özelliğine sahip olan bu araçları geliştiriyor ve geleneksel kara ulaşım sistemlerine bir alternatif oluşturmak için çalışıyor.

Bunlardan bir tanesi de Boeing olmuştu. 2022 yılında uçan araba üzerine çalışan Wisk şirketine 450 milyon dolar yatırım yapan Boeing, 2030 yılına kadar Wisk tarafından geliştirilen otonom uçan taksi araçlarını kullanıma sunmayı planlıyor. Firmanın durağı Asya pazarı olacak.

AFETLE MÜCADELEDE DE ETKİLİ OLACAK

Japon firması SkyDrive ve Alman firması Volocopter da 2025 yılına kadar Japonya'da faaliyete geçmeyi umuyorlar. Lift Aircraft'ın, tek koltuklu yolcu kabini üzerinde 18 adet pervane barındıran 196 kilogram ağırlığındaki aracı, gösteri uçuşunda 10 metre kadar yükselebildi.

Uçan taksilerin, yeni nesil insan taşımacılığı zincirinin bir halkası olması bekleniyor. Özellikle de trafiğin sıkışık olduğu bölgelerde trafiği rahatlatmada etkili olacağı, aynı zamanda afet bölgelerine yardım malzemesi ulaştırmak için de kullanılabileceği öngörülüyor.

4,5 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğindeki Hexa, Japonya'daki fuar kapsamında cumartesi, çarşamba ve perşembe günleri iki kez, oturum başına yaklaşık 15 dakika süreyle gösteri uçuşlarına devam edecek.

Tokyo Valisi Yuriko Koike ilk uçuş için düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Daha fazla insanın bu son teknolojiyi deneyimlemesini istiyorum. Uçan arabaların normal bir ulaşım aracı haline gelmesini dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.