TEKNOFEST, 1.5 milyon gencin hayatını değiştirdi! Yeni Baykar'lar hedefleniyor

06 Eylül 2024 17:57 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 17:58

TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'in Türkiye'de 1,5 milyon gencin teknolojiye olan ilgisini artırdığını ve birçok başarılı girişimin doğmasına öncülük ettiğini vurguladı. Ayrıca, TEKNOFEST'in ardından yapılacak TAKE OFF Girişim Zirvesi'nin 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu.

T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Girişim Merkezi Koordinatörü ve TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in gençler arasında teknolojiye olan ilgiyi nasıl artırdığını vurguladı.

Teknofest'le birlikte bir buçuk milyon gencin gündemine teknolojiyi yerleştirdiklerini belirten Bayraktar, geçmişte yarışmacı olarak katılıp günümüzde 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan ve farklı teknolojilerde başarılar elde etmiş girişimciler olduğunu belirtti. "Önümüzdeki yıllarda da bu sayının artacağına inanıyoruz" dedi.

TEKNOFEST ANTALYA, TEKNOLOJİ TUTKUNU GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

TEKNOFEST'in 25 alanda düzenlenen teknoloji yarışmalarının finali, Antalya'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde yapılıyor. 8 Eylül'de sona erecek yarışma, farklı alanlardan birçok etkinliği teknoloji ve havacılık tutkunlarıyla bir araya getirdi.

T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Girişim Merkezi Koordinatörü ve TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi İrem Bayraktar Aksakal moderatörlüğünde TEKNOFEST Girişim Programı Deneyim Paylaşım Paneli düzenlendi. Bayraktar, yaptığı açıklamada bu yıl yarışmaya yapılan başvurulardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Girişim noktasından baktıklarında, şu anda biraz daha lise, üniversite ve üniversite üzeri seviyesindeki ekiplerin projelerinin girişime dönüşme noktasına odaklanmış durumda olduklarını ifade eden Bayraktar, "Ama en önemli konu şu; günümüzde Türkiye'de 1 buçuk milyon gencin gündeminde bu teknolojiler var ve bu teknolojilerle ilgili bir proje geliştirme, bizim ülkemiz için umut vaat edici bir şey ve çok önemli bir konu." diye konuştu.

Geçmiş senelere kıyasla bu sene çıkan girişim fikirlerinin, daha ileri teknolojiye yönelik fikirler olduğunu ve bu temelde çalıştıklarını gözlemlediklerini vurgulayan Bayraktar, "Önümüzdeki dönemlerde de bu teknoloji ile dünyaya öncülük edebilecek girişimlerin bu platformdan çıkacağına inanıyoruz." dedi ve ekledi:

"Daha önce buradan başarı hikayeleri çıktı, bugün öğleden önce TEKNOFEST'ten çıkan girişimlerle ana sahnede deneyim paylaşımı yaptık. Onlar da burada TEKNOFEST'te yarışmacıyken, bugün 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapan girişimcimiz var. Farklı teknolojilerde başarılar elde etmiş girişimcileriz var. TEKNOFEST'ten başarı hikayeleri çıkmaya başladı, önümüzdeki yıllarda da bu sayının artacağına inanıyoruz."

TEKNOFEST YARIŞMALARININ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Festival kapsamında 49 ana kategori ve 127 alt kategoride yapılan yarışma sayısına dikkat çeken İrem Bayraktar Aksakal, "Beni en çok heyecanlandıran şey, TEKNOFEST denildiğinde akla 2-3 yarışma kategorisi gelebiliyorken, buradaki çeşitlilik." diyerek, günümüzde nükleer teknolojiler, kuantum teknolojileri, eğitim teknolojileri, psikoloji, finansal teknoloji gibi alanlarda yarışan ve proje geliştiren ekipler olduğunun altını çizdi.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ YENİ BAYKAR'LAR"

Buradan girişimler doğduğunu ve aslında sivil alanlarda da girişimci yetiştirme imkanına sahip olduklarını sözlerine ekleyen Bayraktar, en büyük hayallerinin TEKNOFEST'ten dünya çapında Türkiye ile gurur duyulacak bir markanın çıkmasını olduğunu, "En büyük hayalimimiz, bugün bir Baykar nasıl dünyada ses getirmiş bir girişimse ki o da bir girişim olarak yolculuğa başlamıştı. Buradan da, dünya çapında ülkemizle gurur duyacağımız bir markanın çıkması." sözleriyle anlattı.

İrem Bayraktar Aksakal, TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmalardan T3 AI Yarışması'nın finalinin yapılacağı TAKE OFF Girişim Zirvesi'nin 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Tohum öncesi, erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişimlere ev sahipliği yapan TAKE OFF Girişim Zirvesi hakkında da bilgiler veren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada teknoloji yarışmalarında birçok ekip yarışıyor ve dereceye giriyor. Girişim merkezi olarak, burada geliştirilen projelerin dönüşmesi tarafında faaliyet gösteriyoruz. Aralık ayında düzenlenecek olan TAKE OFF girişim zirvesi aslında 2018'den beri TEKNOFEST'te düzenlediğimiz uluslararası bir girişim zirvesi. İlk düzenlenme amacı, buradaki projelerin global arenada da ses getirmesi, dünyaya marka çıkartabileceğimiz girişimlerin TEKNOFEST'ten doğmasıydı.

Burayı girişimlerin temellerinin atıldığı bir platform olarak görüyorum, TAKE OFF da onları uluslararası platforma taşıdığımız, uluslararası yatırımcıları girişimcileri sektörden firmaları bir araya getirdiğimiz Türkiye'deki en kapsamlı girişim zirvesi. Bu sene 11-12 Aralık tarihlerinde TEKNOFEST Akdeniz akabinde TEKNOFEST Adana'dan sonra TAKE OFF'u düzenliyor olacağız."