TEKNOFEST 2024'te Akıllı Wi-Fi yarışması: Üniversiteler, Wi-Fi performansını artıracak çözümlerini yarıştırdı!

12 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:09

TEKNOFEST 2024'te ilk kez düzenlenen Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda üniversitelerden gelen yetenekli ekipler, iç mekanlarda Wi-Fi sinyal gücünü artıran çözümler geliştirdi. Finalde dereceye giren takımlar ödüllerini 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST'te alacak.

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı: "TEKNOFEST coşkusuna siz de katılın"

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı: "TEKNOFEST coşkusuna siz de katılın"

Türkiye'nin teknoloji inovasyonlarıyla dolu en büyük festivali TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Turkcell'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu yenilikçi yarışma, iç mekanlarda Wi-Fi sinyal gücünü artıracak çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Antalya'daki final etabında, üniversitelerden gelen yetenekli ekipler, bu heyecan verici meydan okumada performanslarını sergiledi.

Yarışmaya üniversitelerden lisans ve doktora seviyesinde ekipler katıldı. İlk aşamada 66 üniversiteden toplam 191 ekip başvuruda bulundu. Bu ekiplerden 17'si ön başvuru aşamasını geçmeyi başardı. Finale kalan 11 takım, Wi-Fi kapsamasını ev ve ofis gibi kapalı alanlarda üst düzeye çıkarabilecek çözümler geliştirmek için kıyasıya bir rekabete girdi.

Dereceye giren ekipler, ödüllerini 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

AKILLI Wİ-Fİ YARIŞMASI, TEKNOFEST KAPSAMINDA BİR İLK OLDU

Antalya'da yarışma için organize edilen bir ev ortamında finalist ekiplerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, kullanıcılarının en iyi ve hızlı internet deneyimini yaşamalarını sağlamak, önemli önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez hayata geçirdikleri Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması ile bu alanda teknolojik çözümlerin geliştirilmesini desteklemekten büyük bir mutluluk duyduklarına dikkati çeken Koç. bu yarışmanın, kullanıcılarına evlerinde daha güçlü bir bağlantı sunarak internet performansında iyileşme açısından da önemli bir adım olacağını vurguladı ve ekledi:

"Çünkü modemlerin ev içerisinde sağladığı Wi-Fi kapsaması, modemin konumuna bağlı olarak değişebiliyor. Özellikle Türkiye’de yaygın olan betonarme binalarda bu durum, duvar yapıları nedeniyle çok daha büyük bir sorun oluşturuyor. Yarışma sonunda geliştirilecek ürün veya hizmetler, sadece kullanıcıların modemlerini en verimli noktada konumlandırmalarına imkân tanımakla kalmayacak, aynı zamanda sektördeki önemli bir soruna da çözüm bulunmasını sağlayacak. Belki dünyaya da sunulan patentli bir ürüne dönüşecek."

Turkcell'in ülkemizde yeni teknolojilerin geliştirilmesini önceliklendirdiğini belirten Dr. Ali Taha Koç, Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nın bu vizyonlarının yeni bir adımı olduğunu söyledi. Koç, bu yarışmayı düzenlemelerinin nedenlerinden birinin, değişen teknolojilerle birlikte müşterilerine daha yenilikçi ürün ve hizmetler sunma hedefi olduğunu vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda halihazırda 1.500'ün üzerinde Ar-Ge mühendis kadroları ile yenilikçi teknolojiler alanında 4.500'den fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusuna sahip olduklarının altını çizen Koç, "Zaman zaman müşterilerimizden kullanım ya da dekoratif kaygılara dayalı geri bildirimler de alıyoruz. Bu geri bildirimleri dikkate alarak, böyle bir yarışmayla gençlerin de bakış açısını ve yenilikçi gücünü kullanarak ne gibi farklı çözümler sunabileceğimizi görmek istedik" diye konuştu.

Koç, yarışmanın bir diğer önemli getirisinin de üniversiteli gençleri teknoloji ve bilim alanına çalışmaya teşvik etmesi olduğunu vurguladı, "Türkiye'nin yarınlarına yön verecek olan gençlerimizin, teknolojik inovasyon alanında attığı adımların desteklenmesini çok önemsiyoruz" dedi.

Wİ-Fİ KAPSAMASINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Yarışmayla modemlerin ev içinde en uygun konuma yerleştirilerek, Wi-Fi kapsamasının en üst düzeye çıkarılması amaçlandı. Bu kapsamda final etabı, yarışma konusuyla birebir örtüşen gerçek bir ev ortamında gerçekleştirildi.

Türkiye'deki ortalama hane yapısına uygun olarak seçilen ev ortamında finalist takımlar, geliştirdikleri algoritmaları kullanarak modem için en ideal konumu belirlemeye çalıştı. Takımların sağlamış olduğu Wi-Fi kapsama gücü, ev içinde belirli test noktalarında yapılan sinyal gücü ölçümleriyle tespit edildi.

AKILLI Wİ-Fİ YARIŞMASININ KAZANANLARI BELİRLENDİ

TEKNOFEST, Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması kapsamında ödül kazanan takımları açıkladı. Antalya'da düzenlenen törende, 3 kategorideki prestij ödüller, sahiplerini buldu.

En Özgün Yazılım Ödülü'nü ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Wave Wireless Avengers" takımı kazandı. En İyi Sunum Ödülü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden öğrencilerin kurduğu "Vektör" takımına gitti. En İyi Takım Ruhu Ödülü'nü Kadir Has Üniversitesi'nden "Dronos Link" takımının oldu.

Yarışmada Uludağ Üniversitesi'nden "Connect IT" takımı Birincilik Ödülü'nün sahibi olurken, Abdullah Gül Üniversitesi'nden "AGUtech" takımı İkincilik Ödülü’nü, Konya Teknik Üniversitesi'nden "EfsunTek" takımı ise Üçüncülük Ödülü’nü kazandı.

Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması'nda ilk üçe giren takımların ödülleri, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2024'te düzenlenen törenle sahiplerine verilecek. Yarışmada şampiyon takıma 120 bin TL, ikinci olan ekibe 100 bin TL, üçüncü olan ekibe ise 90 bin TL ödül verilecek.