TEKNOFEST 2025 için teknoloji yarışmaları başvuruları başladı: 45 milyon TL'lik ödül dağıtılacak

05 Ocak 2025 16:04 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 16:04

TEKNOFEST 2025, İstanbul merkezli olan ve 51 ana ve 117 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmaları için başvuru sürecini başlattı. 20 Şubat'a kadar devam edecek başvurular kapsamında, toplam 45 milyon liralık ödül ve 75 milyon lirayı aşan malzeme desteği sağlanacak.

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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji​ festivali TEKNOFEST​, 2025​ yılı teknoloji yarışmaları için başvuru sürecini başlattı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen festival, bu yıl İstanbul​'da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek.

Her yıl yenilikçi yarışma kategorileriyle teknoloji dünyasının dikkatini çeken TEKNOFEST, 2025 yılında da iddialı bir programla katılımcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları, 51 ana kategori ve 117 alt kategoriden oluşacak. Katılımcılar, farklı alanlarda projelerini sergileme ve ödüller kazanma şansı yakalayacak.

BAŞVURULAR 20 ŞUBAT'A KADAR SÜRECEK

TEKNOFEST 2025 teknoloji yarışmaları için başvurular, 20 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışmalara bireysel olarak ya da takım halinde katılmak mümkün olacak. Bu yıl toplamda 45 milyon liralık ödül dağıtılacak. Ayrıca yarışmacılara 75 milyon lirayı aşan malzeme desteği sağlanacak.

HANGİ YARIŞMALAR DÜZENLENECEK?

TEKNOFEST 2025'te 51 farklı kategoride teknoloji yarışması yapılacak. Bunlardan bazıları şöyle:

Roket

Model uydu

İnsansız hava araçları

Hava savunma sistemleri

Havacılıkta yapay zeka

Engelsiz yaşam teknolojileri

Blokzincir yarışmaları

İLK KEZ BAŞVURUYA AÇILAN YARIŞMALAR

TEKNOFEST kapsamında bu yıl, "su altı roket yarışması", "insansız kara aracı yarışması", "uluslararası çocuk bilim yarışması" ile "TEKNOFEST mimari ve görsel tasarım yarışması" ilk kez başvuruya açıldı. Bunlar önceki yıllarda yoktu. Yarışmalar İstanbul merkezli olarak Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST, 2018 yılından bu yana inovasyonun ve geleceği şekillendiren fikirlerin merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Festival bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuruya ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2025'te de ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvuru yapma fırsatı bulacak.