TEKNOFEST Adana, 4. günde tüm hızıyla devam ediyor

05 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:40

TEKNOFEST Adana, dördüncü gününde hava araçları gösterileri, dijital deneyim alanları ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Ziyaretçiler Bayraktar Akıncı, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK gibi birçok hava aracının gösterilerini izlerken, "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" ve "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" gibi alanlarda unutulmaz deneyimler yaşayacak.

TEKNOFEST Adana, dördüncü gününde heyecan dolu etkinliklerle devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde düzenlenen büyük festival, Adana Havalimanı'nda tüm coşkusuyla sürüyor.

TEKNOFEST ADANA 4. GÜN ETKİNLİKLERİ

Ziyaretçiler, Türk Yıldızları'nın gösterilerinden SOLOTÜRK'ün göz kamaştıran manevralarına kadar birçok hava aracının gösterilerini izleyebilecek. Bayraktar Akıncı, TB3, HÜRKUŞ, HÜRJET, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterileri de festivali renklerinden diğer anlar arasında.

TEKNOFEST sadece Gök Vatan'da değil, teknolojinin her alanında ziyaretçilere unutamayacakları deneyimler sunuyor. "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'nun derinliklerinden gelen bilim insanlarının izinde sanal bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçiler aynı zamanda "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda, Mehmetçiğin Çanakkale'deki destansı mücadelesini birebir hissedebilecekleri bir simülasyon deneyimi yaşarken, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

Festivalin ana sahnesi ve çocuk sahnesi de eğlenceli etkinliklerle dolu. Ana sahne, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Katılımcıları bekleyen diğer etkinlikler ise şöyle: