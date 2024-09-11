TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı: "TEKNOFEST coşkusuna siz de katılın"

11 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:29

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2-6 Kasım 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek ve ziyaretçi kayıtları başlamış durumda. Festivalde katılım için kayıt linki paylaşılırken, 7 yaş altı çocuklar ebeveyn refakatiyle kayıt yaptırmadan katılabilecek. Peki TEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemi nasıl yapılır?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda 2-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. 7'inci kez yapılacak festivalin ziyaretçi kayıtları başladı. TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıt işlemi nasıl yapılacağı, merak edenler için adım adım açıklandı.

TEKNOFEST, sosyal medya platformu X'teki hesabında yaptığı açıklamada takipçilerine 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da olduklarını belirterek, "Kaydınızı oluşturun, TEKNOFEST coşkusuna siz de katılın" duyurusunda bulundu.

TEKNOFEST ADANA İÇİN ZİYARETÇİ KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST Adana festivaline katılmak isteyen ziyaretçiler için TEKNOFEST'in X'ten paylaştığı gönderiye ziyaretçi kaydının yapılacağı bir link eklendi. Bu linke tıklandığında açılan sayfada, ilk olarak festivali hangi gün ziyaret etmek istediğinizi seçmeniz gerekiyor.

Festivale çocuklarıyla birlikte katılmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken nokta; 7 yaşın altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor ve ebeveyn refakati ile katılım sağlayabiliyorlar. Mavi Kart ve çifte vatandaşlık sahibi olan kişilerin ise T.C. vatandaşı olup olmadıkları sorusunda "Hayır" seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

Bu bilgiler haricinde ad, soyad, T.C. kimlik no, cinsiyet, eğitim seviyesi, ülke, meslek, doğum yılı ve cep telefonu gibi bilgileri de yazdıktan sonra "Kaydol" butonuna tıklamak, TEKNOFEST kayıt işlemi için yeterli oluyor.

TEKNOFEST 2024 TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmaları Takvimi şu şekilde: