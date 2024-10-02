TEKNOFEST Adana, kapılarını açtı: Teknoloji ve havacılık dolu heyecan başladı

02 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:31

TEKNOFEST Adana, kapılarını açarak teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getiriyor. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı ve daha birçok hava aracıyla gerçekleşecek gösterilerin yanı sıra 50 yarışmada 1 milyondan fazla yarışmacı projeleriyle kıyasıya mücadele edecek. 4 gün sürecek etkinlikte toplam 31 milyon TL ödül dağıtılacak ve çeşitli simülasyon deneyimleri, bilim atölyeleri ve gösteriler ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak

Türkiye'nin teknoloji​ ve havacılık alanındaki en büyük buluşması olan TEKNOFEST​, Akdeniz'in kalbinde, Adana​'da kapılarını açtı. Adana Havalimanı'nda düzenlenen ve 128 farklı kurumun katılımıyla hayat bulan etkinlik, sadece bir festivalden öte, teknolojiyle yoğrulmuş bir serüven sunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen TEKNOFEST Adana, kentte bir ilki gerçekleştiriyor. Festival, katılımcılarına ileri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere, sergilere kadar her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin bir program sunuyor.

TEKNOFEST HEYECANINA GÖKYÜZÜ ORTAK OLACAK

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterleri gibi gökyüzünün en seçkin konukları, nefes kesen gösterilerle ziyaretçileri selamlayacak. Festival, paramotor gösterilerinden paraşüt atlayışlarına kadar pek çok etkinlikle dolu olacak.

Sabah saatlerinde ilk ziyaretçileriyle buluşan TEKNOFEST'te öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST ADANA, 4 GÜN SÜRECEK

6 Ekim'e kadar sürecek TEKNOFEST Adana'da tam 50 yarışma​ bulunuyor. Toplam 790 bin takım ve 1 milyon 650 bini aşkın yarışmacı, geliştirdikleri projeler ile kıyasıya yarış içinde olacak. Ayrıca TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı da yapılacak.

TOPLAM ÖDÜL 31 MİLYON TL

Yarışmacılara, projelerini gerçekleştirebilmeleri adına 55 milyon TL destek verildi. Bu desteği alan takımlar arasından dereceye girenler, 31 milyon TL'ye varan ödüllerine TEKNOFEST ana sahnesinde kavuşacak.

TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek. Festivalde katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

TEKNOFEST ADANA'DA DÜZENLENECEK DİĞER ETKİNLİKLER

TEKNOFEST Adana kapsamında düzenlenecek diğer etkinlikler şu şekilde:

Festival ana sahnesi: Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği

Çocuk sahnesi: "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları.

Güneş Gözlemi

Planetaryum

Uzay Temalı Çocuk Parkı

Simülasyon Deneyim Alanları

Kara ve Hava Araçları Sergisi

Hareketli Kara Araçları Sergisi

Sıcak Hava Balonu

Bigg Çadırı

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı

Pedallı Uçuş Etkinliği

TEKNOFEST 2024 ZİYARETÇİ KAYDI NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST Adana'da ziyaretçi olarak bulunmak isteyen vatandaşlar, festivalin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ziyaretçi kaydı yaptırarak etkinliklere katılım sağlayabilir.