TEKNOFEST Adana, son kez kapılarını açtı: Yarışmalar ve etkinlikler devam ediyor

06 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 10:53

TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda hava akrobasi gösterilerinden simülasyon deneyimlerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesiyle son kez düzenleniyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilen ve her yaştan ziyaretçiye hitap eden festivale TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden katılmak mümkün.

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji alanında en büyük festivali olan TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda son kez düzenleniyor. Büyük festival kapsamında teknoloji ve bilim, adrenalin dolu gösteriler ve interaktif deneyimlerle birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşatıyor.

TEKNOFEST ADANA'DA SON GÜN

Bugün festivalde, ileri teknoloji simülasyonlardan heyecan verici akrobasi gösterilerine, her yaştan teknoloji meraklısına hitap eden geniş bir etkinlik yelpazesi bulunuyor. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gibi Türkiye'nin gururu olan hava akrobasi ekipleri, Adana semalarını renklendirirken Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopterleri ve paramotorların gökyüzündeki gösterileri de izlenebilecek.

Bununla da kalmayan katılımcılar, paraşüt atlayışları ve Bayraktar TB2 eşliğinde gerçekleşen helikopterle tahliye gösterilerini yakından izleyerek gerçek bir havacılık deneyimi yaşayacak.

Festivalin sunduğu dijital yolculuk da oldukça dikkat çekici. "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'nun bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek. "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı", Mehmetçiğin Çanakkale'deki mücadelesini simülasyon aracılığıyla yeniden yaşatacak. "TEKNOFEST Zaman Tüneli" ise organizasyonun tarihini gözler önüne serecek.

TEKNOFEST ADANA KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER

Ana sahnede, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" gibi renkli etkinlikler sahne alıyor. Çocuklara yönelik "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları devam edecek

Katılımcıları bekleyen diğer etkinlikler ise şöyle:

Çocuk sahnesi: Bilim Gösterisi, Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları.

Güneş Gözlemi

Planetaryum

Uzay Temalı Çocuk Parkı

Simülasyon Deneyim Alanları

Kara ve Hava Araçları Sergisi

Hareketli Kara Araçları Sergisi

Sıcak Hava Balonu

Bigg Çadırı

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı

Pedallı Uçuş Etkinliği

TEKNOFEST, ZİYARETÇİ KAYIT ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST Adana, ücretsiz olarak yapılıyor. Vatandaşlar, TEKNOFEST'in internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ziyaretçi kaydı yaptırarak festivale katılabiliyor. 7 yaş altı ziyaretçiler, kayıt yaptırmadan velileriyle gelebiliyor.