TEKNOFEST Adana'da Milli Lazer Silahı heyecanı! Vatandaşlara atış imkanı

03 Ekim 2024 16:22 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:23

Modern pentatlonun "Milli Lazer Silahı", TEKNOFEST Adana'ya damgasını vurdu. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu İl Temsilcisi Mete Berk Demiryol milli lazer silahıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar standlara gelip lazer silahıyla atış yapma imkanı buluyor.

TEKNOFEST Adana ikinci gününde tüm heyecanıyla sürerken Türk savunma sanayisinin yeni yerli projeleri stantlarda yerini aldı. Vatandaşların rağbet gösterdiği "Milli Lazer Silahı", GSB standında tanıtılıyor. Stantta kurulan alanda silahla hedefe atış yapma imkanı bulunuyor. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi de olan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu İl Temsilcisi Mete Berk Demiryol, AA muhabirine, milli lazer silahının modern pentatlona ivme kazandırdığını söyledi.

MİLLİ LAZER SİLAHINDA SERİ ÜRETİM

Silah temininde yurt dışına bağlı olmanın sorunlarını yaşadıklarını anlatan Demiryol, "Sporcularımızın lazer silahlarını yurt dışından getirdiğimiz için maliyetler çok yüksekti. Yeterli sayıda silahımız olmadığı için branşta gelişim sağlayamıyorduk. Lazer silahlarını yurt dışından temin ederken zorluk yaşıyorduk. Bu nedeniyle federasyonumuz ve bakanlarımızın işbirlikleriyle Milli Lazer Silahı projemiz ortaya çıktı. Tamamıyla yerli ve milli olmak üzere kendi silahımızı ürettik." ifadelerini kullandı. Demiryol, silahların seri üretimini yaparak sporcuların kullanımına sunmaya başladıklarını belirtti.

"NİŞANGAHI, KABZASI VE TETİĞİ ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ"

Branştaki malzeme sorununu çözmeyi başardıklarını vurgulayan Demiryol, "Ben çok uzun yıllar bu branşın içinde bulundum. Geçmişte milli sporcu olarak yarıştım. Silah sıkıntısı çok çektik. Küçüklüğümüzde silah bulamıyorduk. 20-25 arkadaşımla beraber tek silahta atış yapıyorduk. Bunun teminini federasyonumuz ve bakanlığımız sağlıyor. Silahımızın içinde lazer mekanizması bulunuyor. Nişangahı, kabzası ve tetiği özel olarak üretildi. Tamamen milli bir silah. Uluslararası standartlara uygun şekilde üretilip onaylı şekilde entegre edildi. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında kullanılabilecek düzeyde. Şu an ulusal standartlarda gelişmekte olan, gelecek vadeden sporcularımızın tercih ettiği bir silah." dedi.