TEKNOFEST Adana'da üçüncü gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

04 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:36

TEKNOFEST Adana, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleriyle Adana Havalimanı'nda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı üçüncü günde Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri, gösteri uçuşlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, festivalde çeşitli yarışmalar, dijital deneyim alanları, çocuk etkinlikleri ve sergiler de yer alıyor.

Teknoloji ve havacılık tutkusunu Adana​'da buluşturan TEKNOFEST​, 3. gününde devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleriyle düzenlenen festival, heyecan verici etkinlikleriyle Adana Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

YERLİ HAVA ARAÇLARI, GÖSTERİLERE DEVAM EDECEK

SOLOTÜRK ve HÜRKUŞ'tan HÜRJET'e, Bayraktar TB3'ten Akıncı'ya kadar Türkiye savunma sanayiinin göz bebeği hava araçları, izleyenleri kendilerine hayran bırakan gösteriler yapacak. Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların da gösterileri olacak.

TEKNOFEST ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 bini aşkın katılımcıya sahne olan TEKNOFEST, dereceye girenleri Şampiyonlar Ligi'nde buluşturacak. Yarışmacılar, inovasyon ve teknoloji tutkusuyla en iyiyi ortaya koymak için kıyasıya mücadele edecek.

Festivalin içeriği, yarışmalarla sınırlı değil. TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) gibi etkinlikler de yapılacak.

TEKNOFEST ZAMAN TÜNELİ

TEKNOFEST 2024, "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanına ev sahipliği yapıyor. Bu alanda katılımcılar, Anadolu'dan çıkmış bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa çıkabilecek. Deneyim alanları sadece bununla da sınırlı kalmayacak.

"Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" kapsamında vatandaşlara, mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini deneyimleyebileceği bir simülasyon sunulacak. "TEKNOFEST Zaman Tüneli", organizasyonun tarihini keşfetme imkanı tanıyacak.

FESTİVALDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER

Festival ana sahnesinde, "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" etkinliği düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni", "Sahne Senin Çocuk", "Tiyatro Gösterisi" ve "Belgesel Gösterimi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST Adana'ya 3'üncü günde katılacak. Erdoğan'ın festivalde yapacağı konuşmasında, Türkiye'nin havacılık ve savunma alanındaki başarılarına ve yeni hamlelerine vurgu yapması bekleniyor.