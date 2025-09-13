TEKNOFEST İstanbul hazırlıkları büyük bir titizlikle devam ediyor

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda 17- 21 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olanTEKNOFESThazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İhlas Haber Ajansı'ndan Zöhre Alagöz'e konuşan TEKNOFESTGenel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Tüm çalışmalarımız büyük bir heyecanla devam ediyor. Her bir metrekaresinde ayrı bir emek samimi bir gayret var. Sadede teknik bir hazırlık yapmıyoruz. Aynı zamanda burada gençlerimize, ailelerimize, gönüllülerimize ve yarışmacılarımıza unutulmaz anlar yaşatacak bir ruhu inşa etmeye çalışıyoruz.TEKNOFESTcoşkusunu İstanbul'da yaşatmak için var gücümüzle yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl 13 farklı yarışmamız olacak. Sualtı roket yarışmasından insansız kara aracı yarışması, uluslararası çocuk bilim yarışmasından, onkoloji de 3T yarışmasına kadar 13 farklı alanda yeni yarışmalarımızı burada icra ediyor olacağız" dedi.

Hazırlıklar hakkında açıklama yapan "

"YEŞİLYURT MARMARAY DURAĞINDAN RİNGLERLE VATANDAŞLARIMIZI BURAYA TAŞIYOR OLACAĞIZ"

Vatandaşların festival alanına rahat ulaşması için otobüs seferi olacağını söyleyen Saymaz, "Ziyaretçilerimizin online kayıt yapmalarını rica ediyoruz. Vatandaşların Türkiye'nin sosyal medya platformu olan NSOSYAL' e üye olmalarını ve hızlı geçiş imkanından faydalanmalarını rica ediyoruz. Toplu taşıma ile gelmelerini özelikle istirham ediyoruz. Yeşilyurt Marmaray durağından DTM, İFM gibi lokasyonlardan da ringlerle vatandaşlarımızı buraya taşıyor olacağız" ifadelerini kullandı.



"50 BİNE YAKIN ÇOCUĞUMUZUTEKNOFESTİSTANBUL'DA MİSAFİR EDECEĞİZ"

'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesi kapsamında 50 bine yakın çocuğunTEKNOFESTİstanbul'da misafir edileceğini ifade eden Saymaz, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncülerinden rahmetli Özdemir Bayraktar amcamızın anısına 'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesini başlattığımızdan beri 250 binden fazla çocuğumuzuTEKNOFESTalanlarına taşıdık. İnşallah İstanbul'da da 50 bine yakın çocuğumuzu TEKNOFET İstanbul'da misafir edeceğiz. Bu vesile ile 'Bir Çocuk Gelsin Bir Uçağa Dokunsun' projesi kapsamında 300 bine yakın çocuğumuzuTEKNOFESTalanlarında ağırlamış olacağız" dedi.

"1.1 MİLYON GENCİMİZ YARIŞMALARA BAŞVURU YAPTI"

TEKNOFESTYarışmalarına başvuruların her yıl giderek artarak devam ediyor. Yarışma başvurularının 1 milyonun altına düşmediğini vurgulayanTEKNOFESTGenel Sekreteri Muhammet Saymaz, "TEKNOFEST2018 yılında hayata geçtiğinde 20 bine yakın yarışmacımız başvurmuştu. 14 farklı kategoride yarışmaları icra ediyorduk. Bu yıl 63 farklı kategoriye çıktı. 1.1 milyon gencimiz bu yarışmalara ilgi ve alaka göstererek başvuru yaptı. Her yıl yarışmalarımıza başvuran yarışmacı sayıları 1 milyonun altına düşmüyor" şeklinde konuştu.

"BU YIL İLK DEFA TEKNOLOJİ KORİDORUNU DA SERGİLİYORUZ"

Festival de bir çok etkinlik olduğundan söz eden Saymaz, "Burada bir çok etkinlik var. Planetaryum, İstanbul'un fethini simgeleyen Fetih 1453 deneyim alanı ASELSAN deneyim alanı gibi bir çok farklı alanda insanlarımız gençlerimiz çocuklarımız buralardan faydalanacaklar. Bu yıl ilk defa teknoloji koridorunu sergiliyoruz. Burada daha önce derece almış genç kardeşlerimizin projelerini sergileyebilecekleri bir alan hayata geçirdik.TEKNOFESTalanına gelmek finale kalmak yarışmak çok kıymetli bir şey. Buraya gelen hatta başvuran yarışmacılarımızı da her birine ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"TÜM TÜRKİYE'Yİ BURAYA BEKLİYORUZ"

Saymaz, "Atatürk Havalimanı'nda 80 bin metre karelik kapalı bir alan kuruyoruz. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda da otoparklarıyla kurulum alanlarıyla birlikte işlem yapıyoruz. Her bir metre karesinde emek var. 17- 21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda vatandaşlarımızı bekliyor olacağız. Özellikle hafta içi erken saatlerde ve toplu taşıma ile gelmelerini rica ediyoruz. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz" dedi.