TEKNOFEST İstanbul'a geri dönüyor! İşte festivalin net tarihi ve yeri

Dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık festivallerinden TEKNOFEST, bu yıl da İstanbul'da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek. TEKNOFEST İstanbul'un tarihi ve yeri belli oldu.

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in İstanbul takvimi açıklandı. Festivalin bu yıl 17–21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda düzenleneceği duyuruldu. TEKNOFEST’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Beklenen haber geldi! TEKNOFEST İstanbul, 17-21 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda! Sıra sizde” ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen festivalde, hava gösterilerinden yarışmalara, konserlerden interaktif deneyim alanlarına kadar çok sayıda etkinlik katılımcılarla buluşacak. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik tünellerinden simülasyonlara, planetaryumdan tematik atölyelere kadar birçok alanda teknolojiyle iç içe deneyimler yaşayabilecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da gökyüzünde görsel bir şölen yaşanması bekleniyor. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, Hürkuş, Bayraktar TB2 ve ANKA gibi yerli ve milli hava araçlarının nefes kesen gösteri uçuşları festivalin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olacak. Gençler, hem yerli savunma sanayisini yakından tanıyacak hem de ilham veren projelerle kendi teknoloji yolculuklarına ilk adımı atacak.

https://x.com/teknofest/status/1934649674079621569