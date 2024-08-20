TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı: Büyük ödül 200 bin TL!

20 Ağustos 2024 15:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:39

Savunma Sanayii alanında bir başarı daha! ROKETSAN'dan tam isabet

Savunma Sanayii alanında bir başarı daha! ROKETSAN'dan tam isabet

Selçuk Bayraktar'ten TEKNOFEST açıklaması: "2018'den bu yana çığ gibi büyüdü"

Selçuk Bayraktar'ten TEKNOFEST açıklaması: "2018'den bu yana çığ gibi büyüdü"

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ndeki pistte başladı. Yarışma kapsamında finale kalan 38 takım mücadele edecek.

YARIŞMADA TAKIMLAR, 4 FARKLI AŞAMADA DEĞERLENDİRİLECEK

Yarışmada, "özgün araç" kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak "en iyi" olmak için yarışırken, "hazır araç" kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştırarak birinciliği kazanmaya çalışacak.

Yarışma kapsamında takımlar, "Teknik Tasarım Formu (TTF)", "Kritik Tasarım Raporu (KTR)", "Araç Test Videosu" ve "Simülasyon Sunumları" olmak üzere 4 farklı aşamada değerlendirilecek.

BİRİNCİYE 200 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katıldığı yarışmada, özgün araç kategorisinde birinciye 200 bin lira, ikinciye 150 bin lira, üçüncüye 120 bin lira ödül verilecek. Hazır araç kategorisinde ise birinci 150 bin lira, ikinci 120 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek.

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek yarışma, 23 Ağustos'ta sona erecek.

TEKNOFEST 2024 ADANA NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 02-06 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.