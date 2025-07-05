TEKNOFEST ruhuna dijital bir yuva: Sosyal platform hizmete girdi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için "TEKNOFEST Sosyal" adlı yeni sosyal medya platformu, beta sürümü olarak hizmete girdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Sosyal adlı yeni dijital platformun beta sürümünün erişime açıldığını duyurdu.

X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bayraktar, platformun TEKNOFEST bünyesindeki genç girişimciler tarafından geliştirildiğini ve açık kaynaklı Mastodon altyapısı kullanılarak hazırlandığını ifade etti.

"AİLECEK TEKNOFEST SOSYAL'DEYİZ"

"Biz ailecek TEKNOFEST Sosyal'deyiz" diyen Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllüleri ve yarışmacıları beklediklerini sözlerine ekledi.

https://x.com/Selcuk/status/1941113182656880809

TEKNOFEST SOSYAL NASIL ÜYE OLUNUR?

TEKNOFEST Sosyal platformuna üye olmak için, sosyal.teknofest.app adresini ziyaret edip "Hesap oluştur" butonuna tıklamak ve kayıt formunu doldurarak hesap oluşturmak yeterli oluyor. Google Play Store ve App Store üzerinden TEKNOFEST Sosyal'in mobil uygulaması da akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Bu arada TEKNOFEST Sosyal'e üye olmak ve kullanmak tamamen ücretsiz.