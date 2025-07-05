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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

TEKNOFEST ruhuna dijital bir yuva: Sosyal platform hizmete girdi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için "TEKNOFEST Sosyal" adlı yeni sosyal medya platformu, beta sürümü olarak hizmete girdi.

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TEKNOFEST ruhuna dijital bir yuva: Sosyal platform hizmete girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 11:49

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , TEKNOFEST Sosyal adlı yeni dijital platformun beta sürümünün erişime açıldığını duyurdu.

X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bayraktar, platformun bünyesindeki genç girişimciler tarafından geliştirildiğini ve açık kaynaklı Mastodon altyapısı kullanılarak hazırlandığını ifade etti.

"AİLECEK TEKNOFEST SOSYAL'DEYİZ"

"Biz ailecek TEKNOFEST Sosyal'deyiz" diyen Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllüleri ve yarışmacıları beklediklerini sözlerine ekledi.

https://x.com/Selcuk/status/1941113182656880809

TEKNOFEST SOSYAL NASIL ÜYE OLUNUR?

TEKNOFEST Sosyal platformuna üye olmak için, sosyal.teknofest.app adresini ziyaret edip "Hesap oluştur" butonuna tıklamak ve kayıt formunu doldurarak hesap oluşturmak yeterli oluyor. Google Play Store ve App Store üzerinden TEKNOFEST Sosyal'in mobil uygulaması da akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Bu arada TEKNOFEST Sosyal'e üye olmak ve kullanmak tamamen ücretsiz.

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Sıkça Sorulan Sorular

TEKNOFEST Sosyal nedir?
TEKNOFEST Sosyal, TEKNOFEST gönüllülerinin ve yarışmacılarının yer aldığı, Mastodon altyapısı kullanan bir sosyal medya platformudur.
ETİKETLER
#teknofest
#selçuk bayraktar
#aı
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#Mastodon
#Teknofest Sosyal
#Teknoloji
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