TEKNOFEST’e MSB damga vurdu: Büyük ilgi gördü!

06 Ekim 2024 21:12 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 21:15

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) TEKNOFEST’e damga vurdu. MSB standı büyük ilgi gördü.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı. Ziyarette ilgi gören MSB standı, ziyaretçilerini adeta büyüledi.

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Millî Savunma Bakanlığı X hesabından yapılan açıklamada, stantlarının büyük ilgi görmesi nedeniyle teşekkür edildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla birlikte yer aldığımız dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali #TEKNOFEST-2024’te misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Başta gençlerimiz olmak üzere stantlarımıza yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ederiz.”