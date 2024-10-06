Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>TEKNOFEST’e MSB damga vurdu: Büyük ilgi gördü!

TEKNOFEST’e MSB damga vurdu: Büyük ilgi gördü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 21:12 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 21:15

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) TEKNOFEST’e damga vurdu. MSB standı büyük ilgi gördü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı. Ziyarette ilgi gören MSB standı, ziyaretçilerini adeta büyüledi. 

TEKNOFEST’e MSB damga vurdu: Büyük ilgi gördü! - 1. Resim

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

TEKNOFEST’e MSB damga vurdu: Büyük ilgi gördü! - 2. Resim

Millî Savunma Bakanlığı X hesabından yapılan açıklamada, stantlarının büyük ilgi görmesi nedeniyle teşekkür edildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla birlikte yer aldığımız dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali #TEKNOFEST-2024’te misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Başta gençlerimiz olmak üzere stantlarımıza yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ederiz.”

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...