TEKNOFEST'in güvenliği ASELSAN'a emanet! Yerli ve milli cihazlar iş başında

03 Ekim 2024 13:50 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 13:54

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'in güvenliği, ASELSAN'ın yerli ve milli cihazlarıyla sağlanıyor. Festival alanında, ASELSAN'ın x-ray cihazları ve gelişmiş kamera sistemleri kullanılarak üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

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Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), yalnızca teknoloji meraklılarını değil, güvenlik alanındaki çözümleri de ağırlıyor. Festivalin güvenliği, Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN'ın yerli ve milli cihazlarıyla en üst düzeyde tutuluyor.

TEKNOFEST'İN GÜVENLİĞİ ASELSAN'A EMANET

Ziyaretçiler festival coşkusunu yaşarken, arka planda çalışan gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde koruma altında bulunuyor. Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ASELSAN'ın milli üretim güvenlik kameraları ve x-ray cihazları ile donatılmış durumda. Söz konusu önlemler, ASELSAN imzalı güvenlik yazılım sistemi ile değerlendiriliyor.

ASELSAN tarafından üretilen ARIN x-ray bagaj kontrol cihazları, protokol girişine yerleştirildi. Cihazın başlıca özellikleri arasında; otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme ve yoğunluk alarmı gibi güvenliğe katkı sağlayan kabiliyetleri dikkat çekiyor. Ek olarak Otomatik Eksternal Defibrilatörü (OED) cihazı, aniden kalbi duran kişilere elektroşokla müdahale edilmesi amacıyla hazır halde bulunuyor.

AKILLI SİSTEMLER DEVREDE

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, organizasyonun ihtiyaç duyduğu tüm güvenlik sistemlerini sağlayabildiklerini açıkladı. Akyol, festival alanında kullanılan kamera sisteminin, 81 ilin güvenliğini de yönettiğini belirtti.

Kalabalık kitlenin tek tek güvenli şekilde içeriye alınması ve içerideki yoğunluğun yönetilmesi gibi bütün organizasyonu akıllı sistemlerle desteklediklerini bildiren Akyol, bunun için milli olarak geliştirdikleri kameraların kullanıldığının altını çizdi. Akyol, "Tedbirlerin tam ortasında milli olarak geliştirdiğimiz bu sistemi yöneten yazılım ve arkasında yapay zeka algoritması çalışıyor" diye konuştu.