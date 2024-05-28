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TEKNOFEST'in rüzgarı Güney'den esecek! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
28 May 2024 20:32 - Güncelleme : 28 May 2024 20:35
TEKNOFEST&#039;in rüzgarı Güney&#039;den esecek! 

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, bu yıl Adana'da gerçekleşecek. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik 2-6 Ekim tarihleri arasında Şakirpaşa Havalimanı'nda olacak. 

Tarih boyunca Çukurova'nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri ve eşsiz lezzetleriyle tanınan Adana, bu sefer teknolojiye ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin yerli ve milli sanayisinin tanıtıldığı TEKNOFEST sayesinde ziyaretçiler, hem son teknoloji ürünleri ve yenilikçi projeleri keşfetme fırsatı bulacak hem de Adana'nın meşhur kebabı, şalgam suyu, ve diğer yerel lezzetleri ile buluşma imkanı yakalayacaklar.

TEKNOFEST'in rüzgarı Güney'den esecek!  - 1. Resim

2-6 EKİM'DE ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI'NDA

Festival süresince çeşitli yarışmalar, sergiler, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenmesi beklenirken etkinliğin 2-6 Ekim tarihleri arasında Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Havalimanı'nda olacağı duyurdu. 

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST mevsimi kendini hissettirmeye başladı! 2-6 Ekim tarihleri arasında ailecek Adana'dayız!" dedi. 

 

Kaynak: TGRT Haber
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