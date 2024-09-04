TEKNOFEST'te ilk: Türkiye'nin kablosuz iletişim mühendisleri belli oluyor, büyük ödül 310 bin TL!

04 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:59

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TEKNOFEST 2024, teknoloji dünyasında büyük bir yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bu yıl, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran Kablosuz Haberleşme Yarışması, ilk kez teknoloji severlerle buluşarak kablosuz haberleşme teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor.

TEKNOFEST, TÜRKİYE'NİN İLK KABLOSUZ MÜHENDİSLERİNİ BELİRLEYECEK

ULAK Haberleşme tarafından düzenlenen bu etkinlik, hem geleceğin insan gücünü yetiştirmeyi hem de kablosuz haberleşme teknolojilerinde bilgi birikimini artırmayı hedefliyor. Türkiye'nin ilk kablosuz iletişim mühendislerinin belli olacağı yarışmada, genç mühendis adayları çeşitli ödüller alacak.

Türkiye'nin dört bir yanından 400'ü aşkın ekibin başvuruda bulunduğu yarışmada takım sayısı çeşitli aşamalarda yapılan elemeler ile 15'e düştü. Takımlar, 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan finalde jürinin karşısına çıkacak.

ULAK Haberleşme bünyesindeki hakemler, finalist takımları değerlendirecek ve ilk 3'e giren takımlar, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleşecek TEKNOFEST havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ödüllerini alacak.

TOPLAM ÖDÜL 310 BİN TL

Yarışmada toplam 310 bin TL para ödülü verilecek. Genç mühendislerin ve teknoloji meraklılarının inovasyonunu teşvik etmek amacıyla kazananlarla buluşacak bu ödül, birinci ekibe 120 bin TL, ikinci ekibe 100 bin TL ve üçüncü ekibe 90 bin TL olmak üzere paylaştırılacak.

Kablosuz Haberleşme Yarışması, Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak ve haberleşme teknolojilerinde yeni çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak. Telekomünikasyon ve savunma sanayisi ekosisteminde önemli bir oyuncu olan ULAK Haberleşme, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleriyle dikkati çekiyor.

Bu yarışmada da sektördeki uzmanlarla genç mühendisleri bir araya getirerek iletişim teknolojilerindeki yenilikleri teşvik etmek ve bilimsel gelişmeleri hızlandırmak hedefleniyor.

Yarışmada adaylar, iki nokta arasında kablosuz haberleşme gerçekleştirmek, en hızlı veriyi aktarabilmek amacıyla çözümler geliştiriyor. Lisanssız taşıyıcı frekansta en verimli haberleşme sistemini tasarlamak ve test etmek yarışmacılardan beklenen görevler arasında yer alıyor.