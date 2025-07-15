Teknoloji devi Oracle'dan dev yapay zeka hamlesi

Oracle, Almanya'da yapay zeka ve bulut altyapısına toplamda 2 milyar dolarlık dev bir yatırım yapacağını açıkladı. Şirket, yapay zeka uygulamalarının kapasitesini artırmayı ve bulut altyapısını genişletmeyi hedefliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Oracle, önümüzdeki 5 yıl içinde Almanya'da yapay zeka ve bulut altyapısına toplamda 2 milyar dolar yatırım yapma planını açıkladı. Şirket, yapay zeka uygulamaları ve bulut altyapısına olan artan talebi karşılamak için bu adımı attı.

AMAZON VE GOOGLE GİBİ DEVLER DE YATIRIM YAPACAK

Frankfurt bölgesinde Oracle'ın bulut altyapısı genişletilecek ve yapay zeka uygulama kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. Bu arada, aralarında Amazon AWS, Google ve Microsoft'un da bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, daha önce Almanya'daki veri merkezlerine yatırım yapacaklarını duyurmuştu.

ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin yatırım kararlarına paralel olarak Almanya'da "dijital egemenlik" konusunda tartışmalar da devam ediyor. Öte yandan, merkezi Teksas'ta bulunan Oracle, Hollanda'da da 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.