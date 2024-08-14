Teknoloji devleri 'elektrik canavarı' çıktı: Google ve Microsoft'un elektrik tüketimi Nijerya'dan daha fazla!

14 Ağustos 2024 13:27 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 13:35

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı

Yapay zeka dünyanın en zenginleri listesini değiştirdi! Milyon dolarlık sermayeler listesinde gençler yer aldı

Günümüzde "teknoloji" hayatımızın her alanına nüfuz etmiş vaziyette. İletişimden eğlenceye, eğitime kadar her şeyin dijitalleştiği bu zamanda, devasa teknoloji şirketleri de dünya ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri olarak faaliyetlerini gösteriyor.

Dev şirketler, küresel ölçekte sunmuş oldukları hizmetlerle vatandaşların günlük yaşamlarını şekillendirirken, bilgiye erişimi kolaylaştırmak gibi faydalar sağlıyor. Ancak bu süreç, görünmeyen bir bedeli de beraberinde getiriyor: çok büyük bir bir enerji tüketimi.

10 ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ, ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

Companies Market Cap verilerine göre, aralarında Google, Apple ve Microsoft gibi şirketlerin bulunduğu en değerli 10 teknoloji şirketinin piyasa değerinin büyüklüğü, 2023 gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) 17,6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı.

Teknoloji şirketi sahipleri de sahip oldukları servetlerle en zenginler listelerinin başını çekmeye devam ediyor. ABD'li iş insan Elon Musk, Bloomberg Billionaires Index verilerine 227 milyar dolarlık servetiyle listede ilk sırada yer alıyor. Listede ilk 10'da yer alan diğer iş insanlarının 8'i teknoloji işiyle uğraşıyor.

GOOGLE VE MICROSOFT, BİR ÜLKE KADAR ELEKTRİK TÜKETİYOR

Teknoloji şirketlerinin büyüklüğü ile doğru orantılı şekilde tükettikleri elektrik miktarı da büyük oranda artış gösteriyor. Visual Capitalist sitesindeki bilgilere göre, Google ve Microsoft yıllık ayrı ayrı 24 teravatsaat elektrik tüketiyor.

Bu iki şirket, aralarında 11 milyon nüfusa sahip Ürdün (20 teravatsaat), 400 bin nüfusa sahip İzlanda (19 teravatsaat), 34 milyon nüfusa sahip Gana (19 teravatsaat) ve 26 milyon nüfusa sahip Kuzey Kore (18 teravatsaat) gibi ülkelerden daha fazla elektrik tüketiminde bulunuyor.

İki teknoloji şirketinin toplam tüketimi 48 teravatsaate denk gelirken, bu rakam nüfusu 223 milyonu bulan Nijerya'dan (31 teravatsaat) daha fazla elektrik tükettikleri anlamına geliyor. Listede yer alan diğer teknoloji şirketleri Meta 12 teravatsaat, Apple 2 teravatsaat ve Nvidia 0,5 teravatsaat elektrik tüketiyor.

Sitede yer alan verilere göre, büyük teknoloji şirketlerinin elektrik tüketiminin büyük kısmına sahip oldukları veri merkezleri neden oluyor.

Google'ın yayımladığı 2024 Çevre Raporu'na göre, veri merkezlerinin elektrik kullanımı 2023 yılında yüzde 17 arttı. Şirketin veri merkezi, küresel çapta veri merkezlerinin kullandığı elektrik tüketiminin yüzde 10'una denk geliyor.

Microsoft ise son 4 yılda yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerle birlikte büyük bir sıçrama yaptı. 2020'de 11 teravatsaat elektrik tüketen şirketin, 4 yılda elektrik tüketimi 2 kattan daha fazla artarak 24 teravatsaate ulaştı.