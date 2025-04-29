Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Teknolojide stratejik ortaklık! Baykar ve Leonardo şirketleri imzaları attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Meloni'nin huzurunda gerçekleşen törenle, Mart ayında imzalanan İtalya’da ortak insansız hava araçları geliştirme ve üretimi ile yüksek teknoloji alanında iş birliğini öngören anlaşmanın belgeleri resmi olarak değiştirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Teknolojide stratejik ortaklık! Baykar ve Leonardo şirketleri imzaları attı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 23:08
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 23:08

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında Mart ayında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması, bugün Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle teati edildi. Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni huzurunda gerçekleştirildi.

Teknolojide stratejik ortaklık! Baykar ve Leonardo şirketleri imzaları attı

ANLAŞMA BELGELERİ TESLİM EDİLDİ

Törende 6 Mart 2025 tarihinde Roma'da imzalanan ve iki şirketin yüksek teknoloji alanındaki kabiliyetlerini birleştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO’su ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı olarak teslim edildi.

Teknolojide stratejik ortaklık! Baykar ve Leonardo şirketleri imzaları attı

AVRUPA PAZARINA AÇILIM

Geçtiğimiz ay imzalanan ve bugün teati edilen anlaşma, Baykar’ın operasyonel başarısı kanıtlanmış insansız platformları ve yapay zekâ teknolojilerindeki üstünlüğü ile Leonardo’nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı, Avrupa havacılık sertifikasyonları uzmanlığını bir araya getiriyor. Baykar ve Leonardo tarafından kurulacak ortak girişim Avrupa insansız hava aracı pazarındaki fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

Teknolojide stratejik ortaklık! Baykar ve Leonardo şirketleri imzaları attı

YAPAY ZEKA İLE ENTEGRASYON

İki firma arasındaki stratejik iş birliği insansız hava araçlarının yanı sıra elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (Komuta, Kontrol, İletişim, Bilgisayarlar ve İstihbarat), yapay zekâ ve entegre görev sistemleri gibi alanları da kapsıyor. Baykar ve Leonardo çok alanlı ekosistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlayarak Avrupa ve uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde yer almayı amaçlıyor. Ortak girişimin, İtalya’da Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano'daki tesislerde faaliyet göstermesi planlanıyor.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Baykar'dan dev anlaşma! Avrupa'ya İHA üretimi için imzalar atıldı
ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ afet bölgesinde yaraları sardı! İşte depremde hayat kurtaran yerli cihazlar
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.