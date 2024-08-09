Teksas'ta '3D yazıcı' ile tasarlanan mahalleye vatandaşlar yerleşmeye başladı

09 Ağustos 2024 16:13 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:13

Yurt dışı sipariş için yeni sistem! Her alışveriş adım adım takip edilecek: İşte tüm detaylar...

Yurt dışı sipariş için yeni sistem! Her alışveriş adım adım takip edilecek: İşte tüm detaylar...

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Dünyada üç tane var, biri KAAN'da! İşte yerli ve milli savaş uçağımızın F-35'te bile olmayan özelliği

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Georgetown semtinde, 2022 yılından bu yana devasa bir 3 boyutlu yazıcı kullanılarak kurulan "Wolf Ranch" isimli toplu konutun inşasında sona gelindi.

ICON ve Lennar şirketlerinin ortak girişimiyle başlatılan bu proje kapsamında 100 evin, genişliği yaklaşık 13,7 metre ve ağırlığı 4,75 tondan fazla olan Vulcan adlı büyük bir 3D yazıcı kullanılarak inşa edilmesi planlanıyor. Yaz sonuna kadar bu hedefin tamamlanması bekleniyor.

3D YAZICI İLE ÜRETİLEN EVLERİN FİYATI 600 BİN DOLARA ÇIKIYOR

Engadget'te yer alan habere göre, bugüne kadar evlerin dörtte birinden fazlası satıldı ve bazı ev sahipleri şimdiden 3D baskı evlerine taşındı. Evlerin fiyatları ise 450 bin ila 600 bin dolar arasında değişiyor.

ICON'un 3D yazıcısı beton tozu, su, kum ve diğer malzemelerden oluşan bir karışım kullanarak duvarları ve nihayetinde bütün bir evi inşa etmek üzere tüp şeklindeki beton yığınlarını yerleştirdi. Evler, üç ila dört yatak odalı tek katlı konutlar olup baskıları yaklaşık üç hafta sürüyor. Temel ve metal çatılar eski usul insan ekipleriyle yapılıyor.

Evler, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği ile öne çıkıyor. Aşırı hava koşullarına karşı dirençli olan bu evler, aynı zamanda su geçirmez ve enerji verimliliği yüksek. Ancak duvarların kalınlığı Wi-Fi sinyallerini engellediği için, ev sakinleri sinyalleri artırmak amacıyla evin farklı bölgelerine yerleştirilen ağ yönlendiricileri kullanmak zorunda kalıyor.