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 | Ömer Faruk Dogan

Telefon değil, pil canavarı! Şarjı 6 ay giden akıllı telefon tanıtıldı

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük derdi olan pil ömrü, Oukitel'in yeni cihazıyla tarihe karışıyor. WP100 Titan, tam 33 bin mAh bataryasıyla tek şarjla 6 aya kadar şarj süresi sunuyor. Güçlü bir akıllı telefon olmanın yanı sıra powerbank, kamp ışığı ve projektör olarak da kullanılabilen cihaz, IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip.

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KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 15:31

Telefonunuzu en son ne zaman şarj ettiğinizi hatırlıyor musunuz? Günde belki 2, belki 3, belki de 1 defa mutlaka şarja takıyorsunuzdur. Peki ya bir cihazın tam 6 ay boyunca şarja ihtiyaç duymadan çalışabildiğini söylesek? Oukitel'in yeni telefonu WP100 Titan, tam 33 bin mAh kapasiteli bataryası ile, ilk başta kulağa hayal gibi gelen bu durumu gerçeğe dönüştürüyor.

WP100 TITAN ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

WP100, sıradan bir akıllı telefon olarak kullanılabileceği gibi diğer cihazlarınızı şarj edebileceğiniz güçlü bir powerbankın yanı sıra kamp ışığı ve projektör olarak da faaliyet gösteriyor. Şirket, ürünü ekseriyetle kampçılar ve uzun süre elektrikten uzak yerlerde yaşayan insanlar için tasarlamış olsa da günlük kullanım için de tercih edilebilir.

WP100 Titan, her ne kadar günlük kullanım için tercih edilebilse de pek çok kişinin "sürekli cepte gezdirmek istemeyeceği" bir ürün. Zira 860 gram ağırlığı ve 3,3 cm kalınlığı, cihazın taşınabilirliğini epey bir baltalıyor.

WP100 Titan

6 AY ŞARJ GEREKTİRMEDEN KULLANILABİLİR

Telefona MediaTek'in Dimensity 7300 çipseti güç veriyor. Bu işlemciye 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 6,8 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme hızına sahip ekran eşlik ediyor.

Ancak telefonun asıl gelgeli, sunmuş olduğu uzun pil ömrü: Bünyesinde tam 33 bin mAh batarya barındırıyor. Karşılaştırmak gerekirse; Xiaomi 15 Pro'da 6 bin 100 mAh, S25 Ultra'da 4 bin 855 mAh, iPhone 16 Pro Max'ta da 3 bin 561 mAh batarya bulunuyor.

Öte yandan Oukitel WP100 Titan için belirtilen 6 ay bekleme süresi, cihazın hiç kullanılmadığı, yalnızca açık ve şebekeye bağlı olduğu bir senaryoya dayanıyor. Telefonla konuşma, video izleme veya uygulama kullanma gibi işlemler yapıldığında bu sürenin azalacağını belirtmekte fayda var.

KAMP IŞIĞI, 150 SAAT ÇALIŞABİLİYOR

Cihaz ayrıca IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olarak üretilmiş. Yani ister çöl sıcağında olun ister fırtınalı bir dağ zirvesinde, zorlu doğa koşullarına karşı koyabilecek yapıda olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda 150 saat boyunca çalışabilen 1.200 lümenlik kamp ışığı ve dahili 100 lümenlik projektörü de cihazda yer alıyor.

Cihazın arkasında 200 Megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 20 Megapiksel kızılötesi gece görüş kamerası ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor. Gece görüş özelliği sayesinde tam karanlıkta bile net görüntüler yakalamak mümkün. Ön tarafta ise 32 Megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

UZUN PİL ÖMRÜ SUNAN BU TELEFONUN FİYATI NE KADAR?

WP100 Titan cihazı, ilk olarak CES 2025'te duyurulmuştu. Daha sonra Kickstarter kampanyasında 10 bin dolarlık fon hedefini aştı. Cihaz nisan ayında 899 dolara satışa sunulacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Telefon bekleme süresi nedir?
Bekleme süresi, bir telefonun şarja takılmadan açık kalabileceği maksimum süreyi ifade ediyor. Telefonun kullanılmadığı, ancak açık ve sinyal alabilir durumda olduğu bu süreçte, cihaz arka planda düşük enerji tüketerek çalışıyor.
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