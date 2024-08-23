Telefon kiralama işlemine karşı uzman uyarısı: Kişisel verilerinizi tehlikeye atabilir!

23 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 13:49

Kiralık telefon fiyatları: iPhone 15, Galaxy S22 Ultra ve dahası! Telefon kiralama ücretleri belli oldu

Kiralık telefon fiyatları: iPhone 15, Galaxy S22 Ultra ve dahası! Telefon kiralama ücretleri belli oldu

Bazı teknoloji marketleri tarafından başlatılan akıllı telefonları uzun dönemli kiralama uygulaması, telefonu satın almaya bütçesi yetmeyen kişiler için mantıklı bir çözüm olarak değerlendirilse de uzmanından bu konuda önemli bir uyarı geldi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, akıllı telefonların uzun dönemli kiralanması uygulamasına karşı tüketicilere "veri gizliliği" uyarısında bulundu.

Bu uygulamanın tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğine işaret eden Küçük, tüketicilerin kiraladığı telefon için ödeyecekleri bedelin, satın aldıklarında ödediklerinden daha yüksek olabileceğini belirterek, telefon kiralayacak tüketicilerin satın alma ile kiralama bedeli arasındaki farkı mukayese etmelerinin gerektiğine dikkati çekti.

KİRALANMIŞ TELEFONLAR, VERİ GİZLİLİĞİ AÇISINDAN MAĞRUDİYET YAŞATABİLİR

Kiralanmış telefonların veri gizliliği açısından da bazı mağduriyetlere sebep olabileceğini dile getiren Küçük, tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir."

Kiralanmış cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek "kaybetme" gibi durumlarda da tüketiciye yüklenebilecek tazminat ve sigorta kapsamının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Küçük, yenilenmiş cihazların kullanımının da gittikçe yaygınlaştığı belirtti.

"Ekonomik anlamda bu ürünlerin kullanımına yönelik teşviklerin artırılması gerekiyor." diyen Küçük'e göre çıkan her yeni ürün ve modelle birlikte piyasa telefon çöplüğüne dönüşüyor ve bu telefonların çoğu ithalatla geldiğinden Türkiye için maddi kayba sebep oluyor.

Küçük, "Burada önemli olan tüketicilerin eğer satın alma ihtiyacı varsa öncelikle yenilenmiş ürünlere yönelik teşviklerin artırılması ve üç taksit sınırlamasının gözden geçirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

TELEFON KİRALAMA HİZMETİ NEDİR?

Kiralama işlemi kapsamında kullanıcıya sıfır ve üretici garantisinde akıllı telefonlar veriliyor. Kiralanacak ürünün kutusu ilk kez kiralama esnasında açılıyor. Akıllı telefonlar, 12, 18 veya 24 ay gibi sürelerle kiralanabiliyor.

Kiralama öncesinde tüketicinin kredi notuna bakılırken kimlik bilgilerinin de eksiksiz verilmesi gerekiyor. Kiralama süresi sonunda talep eden kişi, bu cihazı modeline göre belirli bir ücret ödeyerek satın alabilecek ancak telefonların kiralama süresi uzatılamayacak.