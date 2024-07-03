Telefon kullananlar tehlike altında! Tip 2 diyabete daha yakınlar

03 Temmuz 2024 10:07 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 10:08

Akıllı telefon hiç kuşkusuz günlük hayatın olmazsa olmaz bir parçası. Bazı kullanıcılar sadece "alo" demek için kullanırken bazılarıysa daha çok mesajlaşmak ve internete girmek gibi işleri için kullanıyor. Ancak radyasyon yayan bu aletlerle haşır neşir olmak sağlık açısından pek de güvenli değil.

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, gece yarısı yapay ışığa maruz kalan bireylerin tip 2 diyabet geliştirme riskinin arttığını ortaya koyuyor.

ScienceAlert.com'un haberine göre, bu araştırma 40-69 yaşları arasındaki 85 bin kişi üzerinde yapıldı. Denekler, farklı ışık koşullarına maruz bırakıldı, bir hafta boyunca kollarına taktıkları bilekliklerle gece gündüz izlendi.

CEP TELEFONLARI TİP 2 DİYABET RİSKİNİ ARTIRIYOR

UK Biobank deneyinin bir parçası olarak, kohortun sağlığı dokuz yıl gibi uzun bir süre boyunca takip edildi. Daha sonra tip 2 diyabet geliştiren gönüllülerin bir haftalık çalışma süresi boyunca gece 12.30 ile sabah 6.00 arasında ışığa maruz kalma olasılığı daha yüksekti.

Sonuçlar neden-sonuç ilişkisini kanıtlamamakla birlikte, gece yarısı daha parlak ışık ile metabolik bozukluk riski arasında doza bağlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Geceleri ışığa maruz kalma açısından en üst yüzde 10'luk dilimde yer alan katılımcıların tip 2 diyabet geliştirme riski, en alt yüzde 50'lik dilimde yer alanlara kıyasla yüzde 67 daha yüksekti.

Araştırmalar, ister okuma lambanızdan gelen sarı ışık ister akıllı telefonunuzdan veya televizyonunuzdan gelen mavi ışık olsun, geceleri yapay ışığa maruz kalmanın uykuya dalmayı zorlaştırabileceğini gösterdi. Ancak araştırmacılar mevcut çalışmada uyku düzenini ve süresini hesaba kattıklarında bile sonuçlar değişmedi, bu da başka bir mekanizmanın devrede olduğunu gösteriyor.

Kişinin cinsiyeti, diyabet için genetik riski, beslenme şekli, fiziksel aktivitesi, gün ışığına maruz kalması, sigara veya alkol kullanımı gibi diğer olası katkıda bulunan faktörlerin de sonuçlar üzerinde bir etkisi olmadı.

Avustralya'daki Monash Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmanın yazarları, "İnsanlara gece ışığından kaçınmalarını tavsiye etmek, tip 2 diyabetin küresel sağlık yükünü hafifletebilecek basit ve uygun maliyetli bir öneridir" sonucuna vardı.