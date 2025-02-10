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 | Ömer Faruk Dogan

Telefonlar için uydudan internet dönemi başladı: Kapsama alanı sorunu tarihe karışıyor

SpaceX ve T-Mobile iş birliğiyle geliştirilen uydu mobil internet hizmeti, Temmuz 2025'e kadar ücretsiz olarak denenecek. Starlink uydu bağlantısını destekleyen akıllı telefonlar, kapsama alanı olmasa bile mesajlaşma hizmetlerinden yararlanabilecek. Starlink telefon hizmetinin aylık fiyatları da belli oldu.

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Telefonlar için uydudan internet dönemi başladı: Kapsama alanı sorunu tarihe karışıyor
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 17:08

Dünya genelinde internet erişimini yaygınlaştırmak adına atılan önemli adımlardan biri olan uydu destekli mobil internet hizmeti yakında daha fazla kullanıcıya ulaşacak. SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, akıllı telefonlar için sunduğu yeni özellik ile Temmuz 2025'e kadar Amerika'da ücretsiz olarak denenebilecek.

ÜCRETSİZ UYDU İNTERNETİ KAMPANYASI BAŞLADI

Kampanya kapsamında, Starlink uydu bağlantısını destekleyen iPhone ve Android cihaz sahipleri, kayıt yaptırarak anında ücretsiz hizmetten yararlanabilecek. Uydu bağlantısı sayesinde internet erişimi mümkün hale gelecek. SpaceX ve T-Mobile tarafından yürütülen proje, kırsal bölgelerde ve kapsama alanının zayıf olduğu noktalarda olan kullanıcıların internet çekmeme sorununu tarihe gömecek.

TEMMUZ 2025 SONRASI İÇİN FARKLI PAKET SEÇENEKLERİ

Temmuz 2025'ten sonra, T-Mobile aboneleri için iki farklı seçenek sunulacak. Belirli aboneler ek bir ücret ödemeden hizmeti kullanmaya devam edecek. Diğer aboneler ise ayda 15 dolar karşılığında Starlink uydu hizmetine abone olabilecek. T-Mobile dışındaki operatör kullanıcıları ise aylık 20 dolar karşılığında uydu bağlantısını kullanabilecek.

ÖNCELİKLİ OLARAK MESAJLAŞMA DESTEĞİ SUNULACAK

Başlangıçta, Starlink bağlantısı üzerinden yalnızca SMS ve iMessage gibi mesajlaşma servisleri desteklenecek. Kullanıcılar, hücresel kapsama alanı olmasa bile mesaj göndermeye devam edebilecek. Sesli arama ve mobil veri hizmeti ise ilerleyen dönemlerde sisteme dahil edilecek.

Öte yandan T-Mobile yetkilileri, uydu bağlantısı için ek bir cihaza gerek olmadığını, uyumlu akıllı telefonların otomatik olarak Starlink uydularına bağlanabileceğini belirtti.

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