Telefonlar kar kış demeden her yerde çekecek! Starlink DTC dönemi resmen başladı

17 Aralık 2024 16:57 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:08

SpaceX'in Starlink "Direct to Cell" teknolojisi resmen kullanıma açılıyor. ABD'li operatör T-Mobile, kullanıcılarına beta sürecine katılmaları için davet göndermeye başladı. Bu teknoloji sayesinde kapsama alanı olmayan bölgelerde bile akıllı telefonlar çekecek.

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SpaceX​'in uydu internet hizmeti Starlink​, geliştirdiği "Direct to Cell" özellikli uydular sayesinde akıllı telefonlara doğrudan uydu bağlantısı sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni teknoloji ile mobil kapsama alanı olmayan bölgelerde bile kısa mesaj gönderip almak mümkün olacak. ABD'li operatör T-Mobile, kullanıcılarına bu hizmeti test etme fırsatı sunarak ilk adımı attı.

BETA SÜRECİ 2025​'TE BAŞLIYOR

Edinilen bilgilere göre, T-Mobile, Starlink'in "Direct to Cell" teknolojisini 2025'in başlarında beta test süreciyle hayata geçirecek. Bu adım, geçen ay ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) SpaceX'in ticari operasyonlar için uydu temelli hücresel hizmetine onay vermesinin ardından atıldı. Beta programı ise T-Mobile'ın faturalı hat sahiplerine uyumlu cihazlarla ücretsiz olarak sunulacak.

T-Mobile ile başlayan Starlink "Direct to Cell" hizmeti, 2025 yılı itibarıyla diğer ülke ve operatörlere de genişleyecek. Bu kapsamda aşağıdaki ülkeler ve operatörler hizmeti kullanıma sunacak:

T-Mobile (ABD)

Rogers (Kanada)

One NZ (Yeni Zelanda)

KDDI (Japonya)

Optus (Avustralya)

Salt (İsviçre)

Entel (Şili ve Peru)

Halihazırda 340'tan fazla "Direct to Cell" uyduyu yörüngeye yerleştiren SpaceX, toplamda 6.800'den fazla Starlink uydusuna sahip.

Doğrudan Hücresel Bağlantı (DTC - Direct to Cell) özellikli Starlink uyduları sayesinde karada, göllerde veya kıyı sularında nerede olursanız olun mesajlaşmaya, aramaya ve gezinmeye her yerde erişim sağlayabileceksiniz.