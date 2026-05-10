Telefonu gece şarja takıp uyuyanlar yandı! Bataryadan önce meğer o parça iflas ediyormuş...

GECE ŞARJI TELEFONLAR ÜZERİNDE NELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR?

Uzun süreli prize bağlı kalma durumunun, bataryanın şişmesinden çok daha önce telefonun yönetim merkezlerinde sessiz bir tahribat başlattığı teknik servis verileriyle doğrulanıyor. Cihazın güç akışını kontrol eden hassas çipler, sürekli gelen mikro voltajlara karşı koymaya çalışırken aşırı derecede yorularak arıza veriyor.

Güç Yönetim Entegresinin (PMIC) Yanması: Telefonun beyni ile batarya arasındaki elektrik köprüsünü kuran bu mikroçip, gece boyu süren kesintili şarj döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanmıyor. Sürekli aç-kapa komutu alan entegre, zamanla aşırı ısınarak lehim noktalarından ayrılıyor ve telefonun bir sabah aniden tamamen kapanıp bir daha hiç açılmamasına sebep oluyor.

Ekran Yapıştırıcılarının Isıdan Erimesi: Sabaha kadar bataryanın arka yüzeyinde oluşan ılık ama sürekli ısı, cihazın ön camını kasaya tutan endüstriyel yapıştırıcı bantların kimyasal özelliğini bozuyor. Bu gizli erime süreci, özellikle cihazın ekranında zamanla sarımtırak lekelerin belirmesine veya ekran panelinin kasadan fiziksel olarak ayrılıp havaya kalkmasına neden oluyor.